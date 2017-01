Errejón se mete en el ascensor y deja patidifuso a Podemos y alterado a Twitter

Ya sabíamos que la creatividad de los internautas no tiene límites y máxime cuando se trata de dar caña a los políticos.

Lo cierto es que se lo ponen en bandeja con frases impostadas y poses forzadas, o en el caso del segundo de Podemos, últimamente más bien segundón, Íñigo Errejón, ha servido de "musa" para centenares de hilarantes memes.

Hay quien, como Salvador Sostres o Alfonso Rojo, sostienen que Twitter es el refugio del tarado. En el caso del segundo, director de Periodista Digital, matiza que puede ser un lugar muy divertido.

David Gistau, que nunca rema a favor de corriente y es brillante como pocos, confiesa este 17 de enero de 2017 en 'ABC' que estuvo un tiempo Twitter, pero que lo ha dejado:

"Lo que menos me gustó de Twitter no fue tanto el que te insultaran. Lo que menos me gustaba era la sensación de que terminaba escribiendo para gustar a una serie de gente con la que hablaba, buscando su confirmación y su aprecio. Entre eso y que me di cuenta de que era un coladero de tiempo increíble y todo eso decidí dejarlo. Yo creo que es una liberación. Creo que Twitter está sobrevalorado. Y además es una herramienta un poco perezosa para el periodismo porque te terminas conformando con la visión de la realidad que te llega por Twitter y yo cada vez estoy más convencido de que es muy parcial, de que tú no puedes conocer un país a través de lo que dice Twitter. Es como creer que conoces Estados Unidos por ver las películas de Woody Allen. No, conoces el urbanita de la costa este".