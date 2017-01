Los independentistas, a leches entre ellos: Tardá se pone macarra en Twitter y amenaza a los de la CUP

La aprobación de los presupuestos en Cataluña tiene muy nerviosos a las diferentes facciones pro-independentistas.

El republicano Joan Tarda se las ha tenido tiesas con diferentes miembros de la antisistema CUP en Twitter. El de ERC ha asegurado que los dirigentes de la Candidatura de Unidad Popular "no podrán salir de casa" si tumban los presupuestos diseñados por Oriol Junqueras.

Le ha dicho Tardá en la red social al dirigente cupero Pau Llonch.

La réplica de este no ha tardado en llegar:

Mira Joan. Basta de wishful thinking. Viendo que no hay ningún movimiento muchos cambiaremos al no. Ya está bien hombre. Vergüenza.

Al final ha acabado interviniendo hasta la propia Anna Gabriel:

Me gustaría saber qué quiere decir con que no podremos salir de casa. Me gustaría saber si desea que no salgamos de casa