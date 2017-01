Asi eran de niños los políticos españoles

Míralos, ¡qué ricos!

Echemos un vistazo al aspecto que tenían nuestros políticos unos cuantos años atrás. Comenzamos el repaso con Pablo Iglesias.

En estas imágenes de archivo que pudimos ver en Telemadrid, vemos a un Pablo que ya tenía pelo largo y también un pendiente en cada oreja, uno en la ceja y unas gafas de sol.

Su aspecto era bastante más radical al que tiene ahora como líder de Podemos. También es lógico, ya que la imagen es de su adolescencia, la etapa más transgresora de cualquier ser humano. Bueno, de cualquiera, no...según recoge Excite hoy 21 de enero de 2017.



Marianico

Aquí tenemos a nuestro presidente. Este es Mariano Rajoy cuando era un niño. Si bien es verdad que su cara no inspira confianza, no parece de los que se meten en líos. Tampoco parece de los que vive una época transgresora al llegar a la adolescencia pero, oye, que no todo el mundo puede decir que ha llegado a ser presidente de España. Y menos aún que su partido sea el más votado a pesar de todos los líos que ha tenido el Partido Popular en las dos últimas décadas. Por contra, y muy a su pesar, es considerado persona 'non grata' en Pontevedra.



Un rostro que pocos conocían en su juventud

Este es el aspecto que tenía Manuela Carmena en 1981, y no es que sea en su juventud, pero tenía apenas 37 años, menos de la mitad de los que tiene ahora. No obstante, a pesar de su avanzada edad, está considerada una de las políticas más coherentes e interesantes del país.



Otro que cambió bastante Más

Puede que Artur Más aparente menos edad de la que tiene realmente, pero cuando ves una foto suya de la infancia no te queda duda de que ha pasado mucho tiempo desde esa instantánea. Artur Más tiene 60 años



Hace mucho, mucho tiempo...

Esperanza Aguirre tiene ya una edad considerable. Concretamente, 65 años. No obstante, comparada con su rival por la presidencia de Madrid, Manuela Carmena, se podría considerar una jovenzuela. La imagen donde la podemos ver joven es de 1993, cuando tenía 42 años.



Se parece bien poco

El caso de Susana Díaz es bastante peculiar porque la militante del PSOE solo se parece a sí misma con el paso de los años en el hecho de no ser precisamente una mujer atractiva. En la actualidad tiene 42 años.

Por último, no queríamos despedirnos sin ofreceros en exclusiva, una de las pocas imágenes que existen de Íñigo Errejón, antes de entrar en la política.