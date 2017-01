Los errejonistas salen en tromba contra Pablo Iglesias: "Nos estás avergonzando, compañero"

Se han hartado del doble juego de Pablo Iglesias, de que quiera ejercer a la vez el papel de policía malo y bueno, de que dicte unas reglas generales, pero luego él se aplique unas exclusivamente para él -Una maestra de Podemos cuenta cómo Iglesias impide que hablen los militantes díscolos-.

Los errejonistas le han dicho basta este 27 de enero de 2017 al secretario general de Podemos tras su entrevista en 'El Programa de Ana Rosa' donde se ha dedicado a criticar al número dos, Íñigo Errejón, cuando el mensaje que luego va vendiendo por los diferentes medios de comunicación es que no hay que criticarse entre compañeros en los platós de televisión o en las redes sociales.

Las palabras que han motivado la reacción airada de varios podemitas de postín han sido éstas:

Tenemos que estar unidos, eso es lo más importante. Por eso yo en la reunión del otro día trate de poner de acuerdo a los compañeros. Yo voy a seguir trabajando en el acuerdo, pero si no se consigue y las ideas que yo defiendo y mi equipo son los más votados yo trataré de incorporar a los demás compañeros. Lo que ocurre en el PSOE ya lo hemos visto, un partido de familias y baronías, que al final se lo secuestran y entregan el poder al PP.

Yo no voy a comprar ni comparto el modelo de Errejón, pero no voy a decir nada en contra de un compañero porque lo último que quiere la gente es vernos atacarnos en los medios. Yo prefiero hablar en positivo y decir que defendemos otro modelo. Yo creo que es muy importante integrar a personas que no piensan como tú. Pero si un equipo de fútbol ficha a un entrenador tiene que utilizar su sistema, no otro sistema.