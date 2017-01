'Catalunya ens roba': un juez de ERC dimite tras revelar que el Govern robó datos fiscales

El senador de ERC Santiago Vidal ha presentado este 27 de enero de 2017 su "renuncia voluntaria" al escaño, tras haber dicho que el Govern tiene los datos fiscales de los catalanes ilegalmente.

“La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal”, ha afirmado en una serie de conferencias que brindó en el mes de noviembre de 2016.

Vidal también reitera en sus intervenciones que el Gobierno catalán -del que él es asesor del consejero de Justicia- "ha hecho un trabajo de campo". Hemos determinado "de los 801 jueces españoles en Cataluña, cuáles comparten nuestros sueños e ideales".

"Sabemos perfectamente", ha reiterado, "cuáles se quedarán y cuáles se irán; sabemos con qué jueces podemos contar". Vidal calcula que unos 300 jueces destinados hoy en Cataluña son partidarios, según sus investigaciones, de jurar fidelidad al marco legal de la república catalana.

Vidal también ha explicado que hay una dotación de unos 400 millones de euros en los presupuestos de la Generalitat de 2017 para organizar el referéndum y construir las estructuras de Estado.

"No os diré en qué epígrafes de los presupuestos están incluidos, porque están debidamente camuflados, porque si no nos los impugnarían inmediatamente". El senador añade que la Generalitat ha contratado expertos internacionales para adaptar el modelo de Administración catalán a los de Finlandia, Noruega y Dinamarca.

En un comunicado de ERC, Vidal se ha desmentido a sí mismo: "Es evidente que, tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad".

"Debería haber contrastado mejor las informaciones antes", ha alegado Vidal, ahora suspendido como juez por participar en el borrador de una constitución catalana.

"En ningún momento he querido poner en duda" que el actual Govern actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente, asegura, y justifica su dimisión como senador para no ser un obstáculo al proceso soberanista.

¿Es cierto que la Generalitat dispone de los datos fiscales de los contribuyentes de Cataluña? ¿Es cierto que se investiga a los jueces para saber quiénes son de la causa y quiénes serán expulsados del territori? ¿Es cierto que hay una partida oculta de cuatrocientos millones para la desconexión? ¿Que un país no europeo adiestra a los Mossos?

Santi Vidal (ERC) presume de que la Generalitat tiene de manera ilegal los datos fiscales de los catalanes https://t.co/RiZ6thVeVT — ABC.es (@abc_es) 26 de enero de 2017

Tras las declaraciones del senador de Esquerra Republicana de Cataluña, Santiago Vidal, en las que afirma que la Generalitat está llevando a cabo actuaciones ilegales para conseguir la independencia, Societat Civil Catalana asegura que este hecho demuestra de forma notable que el Ejecutivo catalán está preparando un golpe de Estado.

Además la asociación sostiene que las declaraciones de Vidal son coherentes con otras afirmaciones de miembros del Govern, que han asegurado que están trabajando para lograr la secesión, pese a su evidente carácter ilegal.

Y mientras, como recuerda Pablo Planas en Crónica Global, la Generalitat vendiendo un viaje a Ítaca y pidiendo a los funcionarios que libren el 6 de febrero para apoyar a Artur Mas en su juicio por el 9N. Así lo pide Meritxell Borrás, a la sazón jefa de los trabajadores públicos en su condición de consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda.

LA FISCALÍA ENTRA EN ACCIÓN

La Fiscalía Superior de Cataluña abrirá diligencias para investigar las declaraciones de Santiago Vidal sobre el raudal de irregularidades que estaría cometiendo el Gobierno catalán -también en el plano interno- como parte de lo que denominan proceso de desconexión.

La Fiscalía General del Estado, máxima instancia del Ministerio Público dirigida por José Manuel Maza, ha ordenado a José María Romero de Tejada, su representante autonómico, que estudie la veracidad de la tesis. El ya exsenador bajo las siglas ERC desveló que el Gobierno de Carles Puigdemont dispone de la información fiscal de los catalanes, además de, entre otras cosas, 400 millones de euros para la ruptura camuflados en los presupuestos.

"De ser ciertas" estas manifestaciones, recoge la FGE en una nota, "supondrían una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos". En este sentido, interesa una investigación "en defensa de la legalidad, del respeto a las instituciones constitucionales y en tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos".