Pedro Sánchez anuncia que se presenta como candidato a Secretario General y participará en las primarias del PSOE

Pedro Sánchez ha anunciado este sábado28 de enero de 2017 que optará a la secretaría general del PSOE en las elecciones primarias que el partido celebrará en 2017 (PSOE: Patxi López da la 'puntilla' al renqueante Pedro Sánchez ).

El vapouleado político madrileño renunció a ese cargo y a su acta de diputado a finales de 2016, justo antes de que los diputados socialistas permitieran la investidura de Mariano Rajoy como presidente con su abstención. Sánchez se une así al exlehendakari Patxi López, que también ha oficializado su apuesta por liderar el PSOE (Duelo al sol en Sevilla de Pedro Sánchez y Susana Díaz).

"He demostrado que no me escondo, tampoco en los momentos difíciles", ha dicho Sánchez durante un mitin en Dos Hermanas (Sevilla).

"Es momento de comprometerse. De dar lo mejor de nosotros mismos. Será un honor liderar vuestro proyecto colectivo".

Antes, ha razonado:

"Nos toca movilizarnos. El camino que emprendemos hoy va a ser una aventura colectiva. Aquí no sobra nadie. Vamos a emprender una aventura colectiva de amplia base, sin etiquetas y con una condición: somos socialistas y queremos derrotar a la derecha para transformar nuestro país y garantizar un futuro próspero a nuestra gente".

Durante su intervención, Sánchez ha asegurado que la gestora socialista cometió "un error" al permitir la investidura de Rajoy.

También ha pedido al equipo que preside Javier Fernández que no apoye los Presupuestos del Gobierno.

Finalmente, ha exigido "que no debilite los lazos de hermandad entre el PSOE y el PSC", defendiendo el derecho de los militantes catalanes a votar en las primarias socialistas.