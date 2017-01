[VÍDEO] La dentellada del rabioso Monedero a Errejón y Tania: "¡Pablo no es vuestro colega!"

Con gestos de lo más exagerado, bufanda roja al cuello estilo San Fermín y bufando como un toro venido a menos, el defraudador ideólogo de Podemos ha dado la nota este fin de semana en Barcelona, en un acto en el que ha calentado ánimos de cara al 'encierro' errejonista previsto en la asamblea Vistalegre II.

Juan Carlos Monedero lo ha dado todo, y ha lanzado un duro ataque contra los dos principales representantes de este sector: Íñigo Errejón y Tania Sánchez. "Yo no soy optimista", ha afirmado, "porque Pablo dice unidad, y sale Íñigo y dice: aquí no va a haber unidad a toque de corneta. Jorder, tío, Pablo diciendo vamos a llevarnos bien, y tú le llamas toque de corneta".

El exasesor chavista ha puesto otro ejemplo, dejando claro que el cisma abierto en el seno del partido ya no tiene vuelta atrás. Según Monedero, "Pablo dice algo de sentido común: si pierdo [la votación del] documento político, me voy. Y va Tania y dice: eres un chantajista. Joder, no puede ser que llames chantajista al secretario general, somos la formación política en la que menos se respeta al secretario general".

Ha rematado esta reflexión con una severa advertencia a Íñigo Errejón y Tania Sánchez: "Pablo no es vuestro colega, no es vuestro amigo, es el secretario general y tenéis que respetarle, tenéis que respetar a 5 millones de votos".

Monedero también ha ridiculizado los intentos de Errejón de moderar el discurso de Podemos para ampliar su respaldo electoral:

"¿A qué tenemos que renunciar para ganar las elecciones? ¿Tenemos que dejar de hablar de la memoria histórica para no molestar? ¿Dejamos de hablar de los toros, o del ecologismo? La transversalidad es como el carné por puntos. Si no sacas del coche del garaje, no pierdes ningún punto, pero no llegas a ningún lado".

El histriónico personajeno ha podido evitar concluir su intervención con una broma de humor negro y se ha mostrado convencido de que, tras la asamblea de Vistalegre II, "como dice Echenique, todo va a ir sobre ruedas".