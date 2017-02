Los amores de Jorge Javier con Errejón: una cena, varios SMS cruzados y un enfado

Antes iba de sociata y hasta dejaba caer que voó primero a Zapatero y después a Pedro Sánchez (Iglesias suelta al 'doberman' Monedero para despedazar a Errejón).

Ahora anda a ver que pilla, aterrorizado como Wyoming, Evole y tantos otros con la mera posibilidad de decir algo por lo que le puedan quitar algún punto del carnet de progre.

Jorge Javier Vázquez ha vuelto hablar del acercamiento que tuvo hace meses con Íñigo Errejón, 'número dos de Podemos' con quien compartió una cena en su casa, y ha desvelado los mensajes que se cruzaron después y que terminaron con el enfado del político.

"Nuestra relación se rompió a los tres cuartos de hora de empezar. Ya se sabe que estuvo en casa cenando y a mí me encantó. Yo podría hacerme el interesante y dejar caer que lo que se contó en aquella cena es material inflamable, pero no fue así", escribe en Lecturas.

"Íñigo se largó de casa con mi voto en el bolsillo. Luego, a raíz de un malentendido en el que juro que no existió mala intención por mi parte, él se molestó y me lo hizo saber vía SMS. Le pedí perdón vía SMS y no tuve respuesta. Me purgó. No me acuerdo después de qué elecciones le envié el mensaje: 'Errejón sí, Iglesias no', pero tampoco tuve respuesta".

"Podemos me gusta, pero no soporto a Iglesias en un mitin o en un plató de televisión".

"Me sigue gustando Errejón. Y también me gusta Monedero. Y Tania Sánchez con lo mal que me caída. Y estoy empezando a tragar a Carolina Bescansa".