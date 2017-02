Pablo Iglesias: "Nos hemos equivocado, hemos dado una imagen que ha avergonzado a la gente"

El 'masaje' ha sido de primera. Quedó claro hace una semana, el 28 de enero de 2017, que 'laSexta Noche' se ha convertido en el altavoz de los podemitas y que estos van a hacer y deshacer la composición de las tertulias en función de sus filias y sus fobias.

El 4 de febrero de 2017, por si quedaba alguna duda, el programa que presenta la 'niñera' de Podemos, Iñaki López, contaba con la presencia de Pablo Iglesias, una entrevista que tuvieron que anunciar que era grabada puesto que el propio político no perdió oportunidad de pasear su coleta por la alfombra de los Premios Goya que se celebraba esa misma noche en Madrid.

Por supuesto, en esa entrevista no estuvo Eduardo Inda, fumigado de la parte de los cara a cara con el podemita de cada sábado ni tampoco en la posterior mesa social ('Nanny' López permite a Iglesias insultar a Inda: "Es una vergüenza para el periodismo").

"Creo que hubiese sido bueno incluir todas las ideas en un mismo documento. Ahora, la democracia es elegir. Ojalá hubiéramos llegado a un acuerdo. Ahora los inscritos deben elegir entre las dos opciones", comenzó afirmando el secretario general de Podemos.

"Creo que nos hemos equivocado, está bien debatir, pero hay algo fundamental en Podemos, que es la unidad. Debatir no puede ser dividir y hemos dado una imagen que ha avergonzado a gran parte de la gente que ha apostado por nosotros".

"Es coherente no seguir como secretario si no gana mi propuesta y si gana Errejón él será el líder. Yo a lo mejor podré tocar el bajo o la batería, pero no ser el vocalista del grupo".

"Si gano, conmigo quiero que Errejón siga teniendo un rol con la misma responsabilidad hasta ahora porque es bueno rodearse de gente que no piensa como tú".

"Carolina Bescansa quiere seguir trabajando como diputada y ha aportado ideas muy interesante. Además ha dicho que va a apoyar nuestra lista. Está bien que nadie se aferre a un sillón. Yo puedo dejar de ser el líder del partido y eso hay que asumirlo como algo natural".