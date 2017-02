Pánico y vértigo en el 'búnker pablista': 'whatsapp' masivos para que se vote a Iglesias en Vistalegre

Pánico en el búnker pablista. Los lugartenientes del hasta ahora intocable en Podemos, según va faltando menos para la celebración de Vistalegre 2, van sintiendo el vértigo de lo que supondría perder el control del partido y dejarlo en manos de los errejonistas.

Da la sensación que el pesimismo se ha instalado entre los pablistas. Quizás no sea eso, y simplemente están redoblando esfuerzos para asegurar la victoria.

Sea como fuere, algunos de sus más destacados secuaces, como Juan Carlos Monedero, están llevando a cabo un bombardeo masivo de mensajes dirigidos a medios de comunicación y periodistas para pedir precisamente el voto para Pablo.

La situación debe ser para ellos tan dramática y para los demás mortales tan dantesca que medios y profesionales de la información muy poco afines a las causas podemitas también reciben esos mensajes.

Uno de ellos es por ejemplo Hermann Tertsch. El columnista de ABC no ha dudado en hacer pública la diatriba de Monedero para hacer escarnio con ella: "Cuando me tiene que pedir a mí ayuda por mensaje directo para salvar a Pablito es que la toma del Palacio de Invierno va muy mal", ha exclamado, divertido, en Twitter.

En el mensaje, puede leerse al Monedero más miedoso ante lo que puede ocurrir este fin de semana en la plaza de toros de Carabanchel:

[...] El desequilibrio que marcan los medios, interesados en que Pablo Iglesias no siga de Secretario General, me obliga a escribirte. No lo haría si no pensara que nos estamos jugando, precisamente ahora y a golpe de un click, el tuyo, el futuro de nuestro país.