La votación 'anticospedal' provoca un conato de rebelión en el PP y las primera dimisiones: "pucherazo" vs "normalidad"

Sábado de presunta gloria para el PP. Todos esperando la proclamación de Mariano Rajoy como líder del PP y la lista de su dirección. En el argumentario oficial escrito en mayúsculas: UNIDAD.

Pero la votación de la enmienda ‘antiCospedal' de este viernes por la tarde ha irritado a la familia popular (Mariano Rajoy: Congreso triunfal).

"Pucherazo" vs. "normalidad" democrática. Y ya se han producido las primeras dimisiones (El PP de Rajoy amenaza con nuevas elecciones si el PSOE no apoya los Presupuestos).

¿Qué sucedió?

Como explica muy bien Antonio Ruiz Valdivia este 11 de febrero de 2017 en The Huffington Post, el Plenario debatió una enmienda presentada por el compromisario conquense Francisco Risueño, que censuraba explícitamente que María Dolores de Cospedal compatibilizara los cargos de secretaria general del PP y ministra de Defensa. Esto se analizó a puerta cerrada y provocó silbidos y abucheos por parte de algunos de los presentes.

Al final, la enmienda fue rechazada por tan solo 25 votos (328 en contra, 303 a favor y 8 abstenciones). Por los pelos. Esto provocó desconcierto en la dirección del partido, acostumbrada a mayorías holgadas y a la espera de que Mariano Rajoy anuncie su nueva cúpula.

Otro dato es que solo votaron 639 delegados -de los más de tres mil que podían hacerlo-. Algunos reconocían que estaban fuera o en la cafetería de la Caja Mágica, el recinto madrileño donde se celebra el cónclave.

"FRAUDE Y PUCHERAZO"

Pero la madrugada no ha adormilado este debate. Desde Toledo ha llegado la noticia esta mañana de que dimitía de su cargo el miembro de la Ejecutiva del PP de Castilla-La Mancha Rogelio Pardo al entender que se había producido "un pucherazo". La votación se hizo con cartulinas y se podía observar, según fuentes presentes, la gran división y luego se dijo que se iban a contar los votos.

El popular deja su puesto, según un correo enviado al PP regional, al entender que se produjo "un fraude democrático y un auténtico 'pucherazo' por parte del aparato" del Partido Popular.

Y llega a acusar a Génova de "maquillar" el resultado final. Todo esto llega, además, desde la propia federación castellano-manchega, que preside Cospedal. Pardo es un histórico del partido en esa región. Ha sido senador, diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, portavoz del PP en la Diputación Provincial de Cuenca, alcalde de Minglanilla (Cuenca) y delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca.

Minutos después de que se filtrara su decisión, el concejal de Cuenca Pedro García Hidalgo ha dicho que también seguirá sus pasos.

Coherencia de Rogelio Pardo. Yo también presentaré mi dimisión. pic.twitter.com/H380oLeyN7 — Pedro García Hidalgo (@pjgarciahidalgo) 11 de febrero de 2017

LA VERSIÓN OFICIAL: "NORMALIDAD"

La versión oficial la ha dado a primera hora de la mañana el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, y ha llamado a todos a "acostumbrarse a que a veces" en el PP se pueden dar votaciones con tan solo 25 votos de diferencia.

"Lo que no puede ser es que si el PP no vota, se diga que es un partido cerrado; y si vota, que no es democrático", ha dicho el ‘número tres' de Génova, que aparece en todas las quinielas para ser nombrado coordinador del partido y asumir oficialmente la gestión del día a día en la calle Génova.

Toda esta polémica votación la ha enmarcado dentro de la "normalidad" democrática.

Y ha agregado: