El podemita que le escupe la verdad a la cara a sus dirigentes

No se ha hablado prácticamente de él y resulta que llega al cónclave de Vistalegre con un papel de enemigo más directo de Pablo Iglesias que el que pueda tener Íñigo Errejón.

Juan Moreno Yagüe, diputado de Podemos en el Parlamento andaluz, se ha despachado a gusto en Facebook asegurando que está harto de que los dirigentes de su partido se hayan excedido estos días en el envío masivo de mensajes pidiendo el apoyo para las distintas corrientes, pero todos ellos sin plantear una sola propuesta política.

Directamente aseguraba que:

¿De donde han sacado la idea inundarnos a todos con mensajes cariñosos que no traen dentro ni una sola idea o propuesta política? Por lo menos, si nos contarán algo interesante, tipo "vótame que nosotros vamos a hacer esto o lo otro". Pero no, no contestan nunca a los mensajes privados cuando no hay campaña, y ahora si, ahora privaditos para decirnos que son los mejores. Amos home.