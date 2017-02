El PP tiene su propio 'Rufián': el palentino Borja García

El parecido no es que sea más que razonable. Es que si no fuese por el logo de la foto, Borja García, del Partido Popular, es clavadito al líder de ERC Gabriel Rufián.

La Razón lo cuenta este 12 de febrero de 2017 fruto de las horas que sus periodistas llevan desde la tarde del 10 de febrero de 2017 en La Caja Mágica, en Madrid, siguiendo el congreso del PP.

De repente, suscitó el interés este joven de 30 años al que muchos de sus compañeros le llaman 'Rufián'

¿Por qué? Por su parecido razonable con el diputado de ERC. Sin embargo, el 'Rufián del PP' no es independentista, y luce en la solapa un pin de la bandera de España del que dice se siente muy orgulloso.

Borja García pertenece al comité Ejecutivo de Nuevas Generaciones de Palencia y asume ya las bromas de sus compañeros, y se sonroja como Gabriel Rufián.

Días después de que Risto Mejide entrevistara al diputado de ERC y le sacara los colores por su contradicción al tuitear contra una conocida marca de ropa y luego ir vestido con ella, la cajera de un supermercado le confundió con el diputado de ERC. García estaba haciendo la compra ¿Tú eres Rufían? ¡Te vi en la tele con la chaqueta de Zara!. Nooo, se confunde, respondió.

A García le gusta pasar inadvertido aunque el 10 de febrero de 2017, en Madrid, unos chicos le pararon por la calle y le pidieron una foto «para enseñársela a un compañero de ERC». Y antes de que se le pregunte, él enseña su chaqueta para demostrar que no viste de la conocida firma de ropa a la que critica Gabriel Rufián.

Me visto del comercio local de Palencia, hay que apoyarlo, porque si no, como todas las pequeñas empresas, desaparecerían. Moda palentina es lo mío. ¿Pero de verdad me parezco tanto?