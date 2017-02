Zarrapastrosos al poder: Examen de los estilos indumentarios de los líderes de Podemos en Vistalegre II

Todo el poder para el 'macho alfa'. Pablo Iglesias, que este 12 de febrero de 2017 ha recibido 128.700 votos como candidato a la secretaría general (89%) frente a los 15.700 del diputado autonómico andaluz Juan Moreno Yagüe (10,9%), se hace con el 60 por ciento del Consejo Ciudadano Estatal, el soviet de poder de Podemos.

Pablo Iglesias tiene las manos totalmente libres para diseñar el Podemos que él quiere, ya que casi dobla a Errejón también en sus propuestas política y organizativa. El errejonismo teme que ahora el rodillo 'pablista' los aplaste sin contemplaciones.

Y pasado el trago, con la certeza de que el festival 'cómico-taurino' e los podemitas no ha dejado para la Historia nada relevanta, ni marcará la política española a menos que Pedro Sánchez vuelve a la secretaria general del PSOE y les ogfrezca una oportunidad, sacamos tiempo para una friolidad: echar un vistazo a las indumentarias y estilos de algunos de los participantes.

Obviamos a los Juan Carlos Monedero y otros 'cutres' y nos centramos, por esta vez, en los 'bonitos'. Y la primera conclusión es llamativa:

¡Cómo están cambiando los Podemos! Apenas cuatro años y la"casta" les ha absorbido.

El léxico, el aspecto físico, la vestimenta, han pasado a ser aspectos de los que ocuparse y preocuparse. Ahora resulta que ni camarada, ni compañera, ni correligionaria.

Pero volviendo a los estilismos y los looks , nos vamos a centrar en los cambios han experimentado Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Tania Sánchez o Irene Montero. Tania Sánchez, la que fuera integrante de Izquierda Unida y ex de Pablo Iglesias, y que es la actual diputada en el Congreso por la formación morada, a parte de haber experimentado cambios de partido, también ha cambiado de look. La conocimos con media melena rubia y una aspecto informal y no muy llamativo y poco a poco, parece que va adoptando un estilo más sobrio e incluso elegante.

La política sorprendió a principios de año con un corte de pelo radical que puede recordar al de Mia Farrow o incluso Audrey Hepburn, eso sí, sin renunciar al piercing que lleva bajo el labio y que en repetidas ocasiones ha dicho que "ni aunque llegara a la presidencia del Gobierno, iba a renunciar a él".

Tania Sánchez

Irene Montero

La mano derecha de Pablo Iglesias, saltó al candelero, debido a los rumores que la situaban como la nueva pareja de Pablo Iglesias y debido a que cada vez está teniendo más protagonismo dentro del partido. La número dos de Pablo Iglesias, se caracteriza por cuidar su estilo a la hora de vestir y siempre va sencilla y cómoda, pero con prendas de ropa a la última. Es habitual verla combinar vaqueros claros y ajustados con jerseys largos, camisetas básicas y deportivas y zapatos de colores e incluso con accesorios como, collares largos casual y pulseras. Tampoco es reacia a las americanas y camisas e incluso, en ocasiones, recurre a los botines con tacón.

Íñigo Errejón

El portavoz de Podemos en el Congreso y líder de la lista que opta a dirigir el partido, además de principal 'opositor' de Pablo Iglesias dentro de la formación, tiene un estilo que ha ido evolucionando y que le está haciendo parecer, de verdad, la edad que tiene (33, por si alguien lo dudaba. Conocimos al politólogo con ese aspecto que le hacia parecer un chiquillo de 18 años y aunque, en ocasiones lo sigue pareciendo, ha optado por un cambio de gafas con cristales más grandes que junto con los jerseys de cuello vuelto y las camisas lisas y formales, tenga un aspecto más "maduro". Eso sí, en cuanto se desprende de las gafas, se van con ellas 20 años y dejan al descubierto una cara de niño bueno, con unos irrestibles ojos azules y una apariencia de eterna juventud.

Pablo Iglesias

Por último, el líder de la formación morada, y que de llegar a ser presidente, sería el primer español con coleta en gobernar nuestro país, y que en popularidad, ya ha desbancado y superado con creces al famoso bigote de Aznar o a las características cejas de Zapatero. Pues bien, el look del político ha variado, no en el peinado, ya que rara vez se le puede ver con el pelo suelto y es habitual de las coletas bajas con coleteros que varían de color. Iglesias no sería Iglesias sin su coleta, pero tampoco lo sería sin sus camisas de cuadros, los vaqueros y las pulseras de cuero, que le da el toque tan 'antisistema' que le caracteriza. Solo ha renunciado en dos ocasiones a su look informal, para acudir a los Goya, en los que portó esmoquin y pajarita. El líder morado levanta muchas pasiones en la izquierda y la derecha.

Alberto Rodríguez

¿Por que dedicamos un párrafo a Alberto Rodríguez, que ahora está en un segundo plano? Pues porque ha marcado un antes y un después en el Congreso, ya que, todos recordarán, la portada de los periódicos con la cara de asombro, de ciertos políticos del PP ante las rastras y el estilo Bob Marley del canario. Y es que Alberto Rodríguez luce unas largas rastras que a veces lleva sueltas pero que en la mayoría de ocasiones las recoge en un moño, lo nunca visto en la Cámara Alta. Por eso Alberto Rodríguez, se ha propuesto representar y demostrar que el estilo no lo es todo y que se puede ser buen político a pesar de que algunos piensen que no tiene el aspecto más adecuado.