Las Juventudes Socialistas se podemizan y también destrozan San Valentín

Se han podemizado hasta extremos insospechados. Las Juventudes Socialistas de España, a falta de ideas propias, han optado por copiar las veleidades de formaciones políticas como la de Podemos Baleares -Cupido, perdona a los podemitas porque no saben lo que dicen: "San Valentín es maltrato"-.

La facción joven del PSOE, liderada por su secretario general, Nino Torre, han decidido hacer seguidismo de los morados insulares y cargar contra el amor en el dia de San Valentín argumentando que provoca las relaciones tóxicas.

El amor no se controla, no se pone en duda ni, menos aún, se exige. El amor se practica desde el respeto. https://t.co/faXiDpmy7x pic.twitter.com/Ztjdp2zKrz

En su campaña, 'El amor no se controla, no se pone en duda ni, menos aún, se exige. El amor se practica desde el respeto', las JSE envían a los jóvenes el mensaje de que:

No intenten comprar el amor, porque no se puede, no es cuestión de regalos, sino de cariño y respeto día a día.