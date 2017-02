El vídeo que deja con el 'cilo al aire' a Pablo Iglesias tras enchufar a dedo a 'Yoko Ono'

La vídeoteca le ha pillado con el trasero al aire. Y es que ya se sabe que esta vida no se puede escupir para arriba porque la ley de la gravedad te acaba arreando un buen soplamocos.

Lo cierto es que Pablo Iglesias, que acaba de meter a Irene Montero como nueva portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados por la técnica del dedazo y al mismo tiempo fumigar a Íñigo Errejón, al que destierra a pelear por la Comunidad de Madrid para las elecciones de 2019, olvida lo que él siempre había defendido, que las mujeres estén en cargos de responsabilidad por ser esposas de hombres influyentes.

El caso es que al secretario general de Podemos le están recordando una 'histórica' intervención del 8 de marzo de 2014 en 'laSexta Noche', en la que ponía de vuelta y media a la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por estar en ese puesto no por su valía sino por ser la mujer del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Iglesias, en modo populista, decía lo siguiente:

Y añadía:

Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup of café con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Un día como hoy, 8 de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres de mi país y agradecerles que no se parezcan a Ana Botella.