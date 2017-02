La ex militante socialista Martu Garrote, y un indignado Pedro Sánchez, a pedradas en Twitter

La exmilitante socialista -expulsada en su día por el PSOE- y tertuliana de 13TV y Pedro Sánchez, a pedradas en Twitter--Jordi Sevilla revela que Pedro Sánchez mintió y Felipe González decía la verdad --.

Y nunca mejor dicho, porque ha sido un gif que recrea la escena de la famosa pelicula 'La vida de Braian', donde se simula una lapidación, la que ha hecho estallar de ira al ex secretario general.

Parece que tras cerrarse las heridas podemitas en el Congreso de Vistalegre -las purgas ayudarán a cicatrizar- ahora el otro partido referente de la izquierda está dispuesto a que sus enfrentamientos copen todo el espacio posible en los medios de comunicación.

Martu, que es subdirectora de 'El socialista', periódico recuperado por la Gestora actual y que se dejó de publicar durante el mandato de Sánchez, recordaba este 20 de febrero de 2017 un tuit suyo del pasado donde se decía que si no apoyabas a Sánchez "te apedreaban" en las redes.

En 2016, si no apoyabas a Sánchez te apedreaban en las redes. Y hoy vuelven a hacerlo malinterpretando este tweet. https://t.co/Zbmw7ny1n6 — Martu Garrote (@martuniki) 20 de febrero de 2017

Y la respuesta del aludido no tardó en llegar: "no se puede tolerar, vergüenza e indignación", exclamó el ex secretario socialista.

No se puede tolerar. Vergüenza e indignación. Espero que la Gestora actúe de forma contundente contra la subdirectora de El Socialista. https://t.co/Il7MgzLUnE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 20 de febrero de 2017

Su enfrentamiento viene de lejos, porque fue Sánchez quien ordenó la expulsión de Garrote por sus críticas constantes a su labor como secretario general.

Que la apedreada /expulsada del Partido era yo, me echaste tu por ser una militante en pie y expresar mi crítica a ti @sanchezcastejon — Martu Garrote (@martuniki) 20 de febrero de 2017