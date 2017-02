La podemita Lucía Méndez ahora es fan de Pedro Sánchez: "Ha madurado, ya no es el mismo que antes"

Arropado por cientos de personas, la exministra Cristina Narbona y el bloque parlamentario que dijo 'no es no' a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez presentaba este 20 de febrero 2017 en un abarrotado Círculo de Bellas Artes de Madrid su proyecto para el Partido Socialista y su proyecto para el país: una alianza de progreso, de partidos de izquierdas con Podemos y los sindicatos.

Un renacer del antiguo secretario general el PSOE con un claro rival a batir: Susana Díaz. Para derrotarla, ha llevado su larvado populismo al extremo de proponer reformar el artículo 2 de la Constitución: la plurinacionalidad. Y está dispuesto a negociar con los separatistas catalanes, como hizo a espaldas de su partido en el debate de investidura anterior a su derrocamiento.

La suerte que tiene Sánchez es que tiene una nueva fan: la periodista Lucía Méndez. La columnista de El Mundo nos jura que Sánchez no es la misma persona que hace tres años, ni la misma que el 1 de octubre, ni el mismo diputado que dimitió para no abstenerse en la investidura de Rajoy. --Cascotazo de Losantos a la podemita Lucía Méndez: "Le servías el café a Miguel Ángel Rodríguez"--

"Ha mutado en cinco meses más que en toda su vida. «Como los pulpos, ha madurado a golpes», según uno de sus incondicionales. «No hay derecho a lo que hicieron con este hombre ni al boicot de los medios que no informan de sus actos», se quejaba otro".

Méndez también ha cambiado. Ya no es la podemita que nos anunciaba el fin del bipartidismo mientras paseaba por laSexta su predilección secreta por Pablo Iglesias.--Santiago González 'guillotina' sin cortarse un pelo a Lucía Méndez por 'propodemita'--

Ahora parece fascinada por Sánchez, que se presenta con la pancarta alquilada del 'sí se puede':

Sánchez ha cambiado, sí. Y no sólo en el aspecto ideológico. Ya no se ríe de forma tan abierta. Y ha cambiado su estrategia de marketing. Si antes no se iba a la cama sin haber sido filmado por las cámaras, ahora administra sus apariciones para mantener viva la expectación. Y para que sus actos en distintos lugares de España tengan el aforo completo e incluso haya personas en la calle. Pedro Sánchez se presenta a las primarias con los conceptos esperanza y el sí se puede. Un peligro para el resto de los aspirantes, que tendrán que esforzarse en encontrar un relato que oponer al perdedor de todas las batallas.