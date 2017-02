Mano esclava en Podemos: un ejército de becarios trabaja gratis para Carmena en el Ayuntamiento de Madrid

Son estudiantes universitarios y trabajan 20 horas a la semana pero no cobran ni un euro. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con más de 200 estudiantes en prácticas que no perciben remuneración alguna. Alguien debería explicarle a Maestre cómo se llama a quien trabaja sin recibir un sueldo. ¿Pero estos no eran los que reclamaban salarios mínimos y jornadas de seis horas para los becarios?

Es la situación de más de 200 becarios que realizan en la actualidad prácticas en el Ayuntamiento de Madrid. Tal y como informó ayer Servimedia, estos estudiantes ni siquiera reciben una ayuda en conceMÁS DE pto de transporte como sí sucede con mayoría de las entidades que suscriben convenios de formación con las distintas universidades.

En concreto, el pasado curso trabajaron para el consistorio gobernado por Ahora Madrid un total de 223 universitarios, mientras que para el curso actual, el 2016-2017, se han ofertado 381 plazas que están cubriendo becarios que no cobran nada por dedicar a la administración municipal estas 20 horas semanales, repartidas en jornadas de cuatro horas de lunes a viernes.

Según ha reconocido el Ayuntamiento a la agencia, «se trata de prácticas no remuneradas amparadas por el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Madrid».

Podemos reclama salario mínimo para becarios mientras oferta becas gratis en la Complutense: https://t.co/hY1xUCFu7h pic.twitter.com/FO1OKcGX64 — Forum Giraulta (@Forum_Giraulta) January 15, 2017

Como recuerda La Razón, la portavoz municipal, Rita Maestre, en su pasado como activista se mostró especialmente combativa contra las becas no remuneradas: «Miles de jóvenes hemos sufrido ‘‘becas'' en fraude de ley», reconocía Maestre en marzo del 2016 a través de las redes sociales.

También a través de su perfil de Twitter, la portavoz del Gobierno de Carmena ha aplaudido recurrentemente la labor de la «Oficina Precaria» del Patio Maravillas en la denuncia de este tipo de abusos sobre los estudiantes en prácticas. Al cierre de esta edición, la «Oficina Precaria» aún no había denunciado públicamente la situación de los 200 becarios sin cobrar que trabajan en el Ayuntamiento.