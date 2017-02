Al padre de Ramón Espinar le cae un año de cárcel por gastarse el dinero de las 'black' en lujo y viajes

Mientras el podemita Ramon Espinar hacía tournée en las televisiones disfrazado de 'joven sin futuro' ocultando sus negocios especualtivos con vivienda proptegida, su padre, Ramón Espinar Gallego, se fundía una 'tarjeta black' de Bankia al tiempo que su hijo tuiteaba que Podemos eran los "hijos de los obreros que no pudistéis matar, los nietos de los que perdieron la Guerra Civil". --Eduardo Inda deja KO a Ramón Espinar: "A mí el hijo de una tarjeta black no me va a dar lecciones de moral"--

Espinar Gallegó, un dirigente socialista que llegó a ser el primer presidente de la Asamblea de Madrid, entre 1983 y 1987, se pulió 178.400 euros entre 1995 y 2010 con las tarjetas de Bankia en viajes, esquí, zapaterías restaurantes y sastres. --La 'black card' de su papá le pasa factura a Espinar en su asalto al cielo podemita en Madrid--

Recuerda Okdiario que durante el juicio Ramón Espinar reconoció que nunca guardó justificantes de los gastos realizados con su tarjeta black, unos gastos que según los datos remitidos por el banco a la Audiencia Nacional realizó en agencias de viajes y en desplazamientos a estaciones de esquí en Huesca y Lérida, además de en tiendas de lujo como en Purificación García (18.536 euros), Hermes y Loewe (1.347 euros), o diversas tiendas de alimentación gourmet. A estos gastos se añaden 2.000 euros en Ikea y Fnac y otros 1.146 en farmacias.

El padre del 'joven sin futuro' ha sido condenado a un año de prisión y una multa de seis meses pagando una cuota diaria de 20 euros por un delito continuado de apropiación indebida. --'Pasión de podemitas': cuando Ramón Espinar le decía a García Linera que "es un orgullo que nosotros somos ustedes"--

En Podemos se han cuidado de no decir ni una palabra sobre el padre de su maximo dirigente en Madrid. El eurodiputado Miguel Urbán ha celebrado las condenas en el Congreso y ha advertido de que "las black" son sólo "la punta del iceberg" de la "gran estafa" y el "saqueo" sin mencionar el caso Espinar.

"No esperábamos menos", ha comentado el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil del partido morado, Rafael Mayoral., quien ha incidido en que "todavía quedan muchas cosas que delimitar" sobre lo que ha ocurrido en las entidades financieras en nuestro país.

Ninguno de los dirigentes de Podemos es hijo de obreros sino de las más pura casta como queda reflejado en el caso Espinar. Contra el sistema, pero para llevarse la pasta. Ya lo dijo Josep Borrell: "¡Nuestros hijos están en Podemos!"