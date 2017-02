Gritos, amenazas y tirones de pelos: la agresión machista que calla Iglesias

Son únicos para ver la paja en ojo ajeno, pero nunca la viga en el propio. Traslademos el bíblico aserto a ver el machismo en el adversario político, pero nunca en el partido en el que milita uno. Así funciona Podemos.

Este 25 de febrero de 2017 el digital Okdiario ofrece un estremecedor relato de una militante del partido de Pablo Iglesias que denuncia con pelos y señales la postura cafre y bestia de otro compañero de formación, un tal José Manuel Jurado Feito, un viejo conocido de la afición por haber mostrado su carácter bronquista incluso en tertulias de televisión -Merlos demanda al sindicalista Feito por llamarle "delincuente" y le reclama 10.000 euros de indemnización-.

Rosa Moreno cuenta como en el cónclave de Vistalegre, celebrado el 11 y 12 de febrero, el sindicalista y nuevo miembro en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, la tomó con ella porque estaba quitando unos carteles que le habían indicado que retirase

Sentí que alguien me agredía y me decía, ‘ese cartel no lo toques'. Me di la vuelta, y empezó un griterío increíble. Cuando intentaba explicarlo, que era lo que me habían ordenado, él no me dejaba porque hablaba mucho más fuerte. Estoy segura de que si soy un tío más alto que él y no viene ni me tira del pelo. Sentí intimidación con sus palabras. Y es verdad que cuando estábamos discutiendo, y vino otro compañero, me dijo ‘a él le hago caso y a tí no‘.

Moreno asegura que:

Solo puedo decir lo que he vivido y no me parece bien que esté ocupando un puesto en representación de círculos dentro del Consejo Ciudadano estatal.

Y matiza que:

Con esto no pretendo polemizar ni dañar la imagen del partido, pero me siento indignada porque desde la Ejecutiva no se hayan tomado medidas. Ningún miembro de la dirección de Iglesias se ha puesto en contacto conmigo para aclarar el asunto, ni ofrecerme apoyo. Yo pertenezco al Círculo de Transparentes y me han apoyado un montón, pero solo he recibido el apoyo de compañeros. A nivel institucional de Podemos no

Advierte que:

Quieren quitarse del ruido de lo que ocurrió y poner el foco en que no quiero que salga elegido, cuando eso es ridículo porque la denuncia la puse antes de que se supiese el resultado de las votaciones. Que tenga un cargo dentro del Consejo Ciudadano Estatal alguien que no se ha portado a un nivel esperado te rechina y mi indignación es que dentro de Podemos no se haga nada.

La abogada de la víctima, Emilia Esteban, sentencia:

Nos llenamos la boca diciendo que somos un partido a favor de la mujer, y no se protege a una compañera frente a una agresión. La única respuesta desde el partido es que es un tema muy complejo y muy sensible. Entendemos que los hechos son de la suficiente gravedad para que se tome una medida cautelar que en nada le va a perjudicar a este señor, porque el puesto no tiene una remuneración económica. Lo único que pedimos es que un machista de este calibre no puede estar sentado en el Consejo Ciudadano Estatal.

La denuncia, en la que se detallan los hechos acaecidos en la puerta 14 el 11 de febrero de 2017, deja ver pasajes tan jugosos como estos:

Este me agredió por la espalda tirándome del pelo y advirtiéndome con gritos que no tocara el cartel. Le expliqué que estaba cumpliendo con mi obligación, pero lejos de disculparse, siguió increpándome hasta que llegó un compañero con la persona responsable de la seguridad de las mesas de votación. José Manuel sin bajar su tono agresivo negaba lo que intentaba explicarle y solapándose con mi explicación gritaba que no me había tocado y que era mentira lo que contaba (...) Ante su reiterada negación de los hechos, uno de los compañeros (cuyo nombre se omite) consiguió detener la discusión y las palabras del agresor dirigidas a Gabriel fueron 'A ti te hago caso, a ella no'.

JURADO FEITO LO NIEGA TODO

El bravucón sindicalista niega los hechos y cuenta lo siguiente:

Yo observo a una compáñera llamada Rosa , arrancando con furia y saña ,rompiendo los carteles que estaban colocados en las puertas de entrada a las gradas puertas 12 y 14, me dirigí solo pues les pedí a mis compañeros que no interviniera . Rosa estaba de espalda a mi ,le digo porque estas arrancando y rompiendo los carteles, esta se volvió al oír mi voz y sorprendida por mi presencia, de manera ostensible y muy nerviosa, empezó a gritarme e insultarme llamándome machista varías veces y diciendo que la había tirado del pelo ,cosa totalmente falsa ,en esto se acercan dos compañeras que desconozco sus nombres y también me dicen estar hartas de mí y profiriendo insultos a mi persona .

Prosigue:

Rosa que se había ido, vuelve rápidamente acompañada de un compañero también desconocido para mí, se llama Gabriel Laso, persona muy corpulenta e intimidatorio en sus formas, intentó explicarle lo ocurrido, me dice que allí manda él y me amenaza con sacarme de VistaAlegre, viendo el cariz de los acontecimientos ,les digo que no quiero seguir la discusión y que si he molestado a alguien le pido disculpas y me voy donde estaban mis compañeros que no daban crédito a lo que habían presenciado.

Y remata: