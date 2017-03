Twitter se troncha de Pedro Sánchez por su bravata a Donald Trump

Es para partirse la caja con Pedro Sánchez. El candidato a las primarias del PSOE para secretario general tiene más interés en seguir lo que pasa en el mundo que dentro de su propio partido.

Su última ocurrencia ha sido la de dirigirse al presidente estadounidense, Donald Trump, al que ha exigido que se deje de guerras.

En un mensaje redactado en inglés, el del 'no es no' se dirigió al inquilino de la Casa Blanca en estos términos:

Mr. Trump, créame, el modo más seguro de ganar guerras es no iniciar minguna. Deje al mundo en paz. Gracias.

Mr. Trump, believe me, the safest way to win wars is not starting any. Leave the world in peace. Thank you.https://t.co/ogF3qgr9Pi — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de febrero de 2017

Evidentemente, en Twitter comenzó un auténtico recital de mofas y coñas varias ante el atrevimiento de Pedro Sánchez:

Mr. Trump, believe me, the safest way to win is to "say no es no", Leave the world in peace and vote for me. Thank you. @sanchezcastejon pic.twitter.com/1kRPBZ1MMe — Luna✾Galla (@lunagalla) 28 de febrero de 2017

Mr. Trump, believe me, the safest way to win wars is not starting any. Leave the world in peace. Thank you. @sanchezcastejon pic.twitter.com/E6DST1Ze0o — Luna✾Galla (@lunagalla) 28 de febrero de 2017

Mr. Trump, believe me, the safest way to win elections is not to be me. Thank you. @sanchezcastejon pic.twitter.com/1fKuIeYLEY — Luna✾Galla (@lunagalla) 28 de febrero de 2017

Mr. Trump, believe me, the safest way to win wars is not liarla parda. Let me be your bitch. Thank you. @sanchezcastejon pic.twitter.com/byRiQtvDpz — Luna✾Galla (@lunagalla) 28 de febrero de 2017