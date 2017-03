La jeta de la 'asalta capillas' monta un cirio en Podemos pispándole una donación

Ya lo dice el clásico, que no es lo mismo predicar que dar trigo. O, siguiendo con los dichos populares, el manido haced lo que diga, no lo que haga. Quien se sabe al dedillo estas normas es la 'despechugada' Rita Maestre, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, que ha puesto a los podemitas de uñas al saber que no ha donado al partido toda la pasta prevista -'Juventud Sin Futuro' se disuelve después de haber encontrado cargo, sueldo, sillón y futuro en la política-.

De hecho, con las cuentas en la mano, siempre según los criterios y baremos establecidos por los podemitas de Ahora Madrid, la portavoz de Manuela Carmena tendría que haber donado a la formación cerca de 35.000 euros, pero sólo pudo dar una cantidad cercana a los 4.500.

¿Por qué este desfase? La propia Maestre dice que el resto del dinero que debería haber destinado al partido para que luego este se utilizara en proyecto solidarios, fue para costear su defensa por el asalto a la capilla de la Complutense.

Según detalla ABC, Rita, 'la que se quita', tan solo ha donado durante este ejercicio 10.739 euros, con lo que de los 82.092 euros brutos percibidos se ha quedado con 71.353 mientras que según la carta económica firmada antes de los comicios debería percibir 42.314 euros anuales brutos.

La cantidad donada durante todo el 2016 por Rita Maestre se quedó muy por debajo de lo dado en 2015 en un solo semestre (14.754 euros) aunque la portavoz municipal solicitó una excepción a la mesa de coordinación de la formación para pagar con el dinero restante al abogado que la defendió en su proceso judicial por manifestarse en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).