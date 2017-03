Carmona salta al ruedo y le 'rompe la cara' al pedrista Silva, por burlarse de Susana Díaz

Susana Díaz todavía no ha anunciado su candidatura a la Secretaría General del PSOE, pero ya tiene 'equipo' y en él destaca como una luminaria el nombre de Antonio Miguel Carmona. (Pedro Sánchez: la peor opción para el PSOE y la más desastrosa para España).

El concejal madrileño, que no cesa de moverve, es inagotable en las redes sociales y tiene un tirón mediático notable, ha dejado siempre claro que es 'amigo de sus amigos' (La sultana Susana Díaz ficha a Antonio Miguel Carmona como su proconsul en Madrid).

Tras ser despojado de la portavocía municipal socialista en Madrid en plena alianza con Ahora Madrid y Manuela Carmena, y disgustado por la forma en que Pedro Sánchez hizo decapitar a Tomás Gómez, apostó sin matices por Susana Díaz. Y como no se arruga, Antonio Miguel acaba de tener ocasión de dejar patente que va en serio (La elegante respuesta de Carmona a la rabieta de Podemos: "Si les escuece, que se den crema hidratante").

Ha sido en la Avenida de América, en el edificio de la Unión General de Trabajadores. El PSOE madrileño celebraba su comité regional desde las diez de la mañana. Algunos hablaban de "metástasis", por la división entre susanistas y sanchistas, que también se traslada a la Asamblea y el Ayuntamiento. Faltaba casi un 45% de la membresía.

En un arduo debate sobre el informe de gestión, tomó la palabra Ramón Silva, concejal en el Consistorio y secretario general del distrito de Hortaleza.

Sardónico, se refirió a la batalla por el liderazgo del partido, que agrieta a la federación madrileña. Fueron unos tres minutos. Tiró de eslóganes. Al pronunciar el enarbolado por Susana Díaz, ceceó: "Queremos un PEZOE ganadó".

Antonio Miguel Carmona pegó un respingo, pidió la palabra y exigió tronante que el gracioso se tragase su chiste:

Más tarde, ya fuera del comité, tacharía la expresión de su compañero de “indignante”, “machista” y “xenófoba”.

Pocos minutos después de fingir el acento andaluz, Silva se dio cuenta de su error y pidió disculpas, tanto en Twitter como a los compañeros afines a esta corriente.

Mis palabras en CR PSOE-M no querían ofender a nadie. Pedí disculpas y las reitero porque me he equivocado.