Así son las amenazas de Podemos a los periodistas: "¡Ten cuidado con lo que escribes o vas a buscarte problemas!"

Estaba muy tranquilita la cosa en Podemos después de la guerra final de Vistalegre 2 y el inicio de las purgas, hasta que ha saltado la última escandalosa noticia: un grupo de periodistas se queja de la intimidación de los podemitas ante la Asociación de la Prensa de Madrid. Y el sector, claro, ha estallado. Periodistas de Madrid denuncian que Podemos les acosa con mensajes intimidantes.

El diario 'El Independiente' ha ido más allá y publica este 7 de marzo de 2017 algunas de las supuestas amenazas proferidas de boca de alguno de los podemitas con mando a los periodistas que habitualmente siguen la información del partido morado:

En los incidentes que fueron denunciados ante la APM algunos de los denunciantes describían situaciones en las que, al finalizar ruedas de prensa, integrantes de la formación acudían a quienes habían hecho alguna pregunta en la comparecencia para acusarles de "no tener vergüenza".

Así lo describe Ana Cabanillas, una de las periodistas que habitualmente sigue de cerca al partido de Pablo Iglesias, y cuya información en este caso resulta muy relevante teniendo en cuenta que Victoria Prego, presidenta de la APM, es la subdirectora de El Independiente.

Los mensajes y llamadas a los teléfonos personales son otro denominador común entre algunas personalidades con cargos públicos y orgánicos de Podemos, aunque algunos de las afirmaciones más contundentes han tenido lugar cara a cara. "Ten cuidado con lo que escribes", han llegado a amenazar desde la formación. "Te vas a buscar problemas", continuaban estas amenazas.

Cuando Iglesias le reprochó a una periodista tener un abrigo de pieles.

Pero en realidad esta solicitud de amparo por parte de los periodistas no le ha pillado con el pie cambiado a nadie, pues el mismo secretario general del partido, Pablo Iglesias, lleva acometiendo estas prácticas en público desde el nacimiento de la formación. Pablo Iglesias, más lanzado que nunca a montar su Ministerio de La Verdad podemita.

Si incluso peces gordos como Antonio García Ferreras o Susanna Griso han sufrido las impertinencias del líder podemita, ¡qué no les habrá ocurrido a los redactores raso! Álvaro Carvajal (El Mundo) lo sufrió en público, igual que la veterana Ana Romero por llevar un abrigo de pieles. También Pepa Bueno por publicar una información que no gustaba sobre Ramón Espinar, o Daniel Basteiro (El Español) por no titular como a Iglesias le hubiera gustado.