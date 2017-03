La desfachatez de Irene Montero: quiere abrir un debate sobre la prensa en España

La rueda de prensa de Irene Montero tras la Junta de Portavoces de este 7 de marzo de 2017 se convirtió en la conferencia oficiosa de Podemos para dar explicaciones sobre el último comunicado de la APM según el que un grupo de periodistas denuncian intimidaciones por parte de los podemitas. La lista negra de periodistas que han sido intimidados por los chavistas de Podemos.

Pero Irene Montero no se amilanó ante las muchas preguntas de los periodistas relativas al asunto y tiró todos los balones fuera, algunos de ellos incluso con la desfachatez de pedir que se aproveche este asunto para abrir un gran debate sobre del estado del periodismo en España. Montero niega así las acusaciones de intimidación a la prensa: "Los periodistas tienen miedo de sus jefes, no de nosotros".

Ojalá podamos abrir un debate de cómo funciona el periodismo en este país [...], sobre cómo tiene articularse el trabajo de los periodistas para que no pueda ocurrir que el 50% de los periodistas no trabajen en su sector, que las condiciones laborales y los salarios sean tan ínfimos que haya miedo ante los despidos y que eso permita ceder a las presiones, y que el 75% de los periodistas hayan cedido ante presiones de los propietarios o de los gestores de los medios.

La siguiente pregunta la ejecutaba Sonsoles Ónega (Mediaset), arrancando con mucho tino que ella no iba a entrar en ese "dibujo de la profesión" que realizaba Montero: "Sin entrar a discutir el dibujo que hace de la profesión, ¿entendemos que usted no cuestiona las amenazas que han denunciado los compañeros? Así son las amenazas de Podemos a los periodistas: "¡Ten cuidado con lo que escribes o vas a buscarte problemas!"

Irene Montero ante la pregunta de Sonsoles Ónega.

Yo no me siento reconocida en eso. Son acusaciones muy graves en las que no se aportan pruebas. Es una muy buena oportunidad para hablar de las condiciones de los periodistas.

Nosotros siempre hemos pedido perdón, pero está claro que tienen el foco más puesto en nosotros que en otras formaciones, y sobre nosotros se han hecho muchas portadas y muchos programas acusándonos de delitos que cuando después han sido archivados eso no ha aparecido como rectificaciones.

También hacía mucho que alguien no decía que hay señores como el Señor Cebrián que se permite el lujo de querer mandar sin presentarse a las elecciones y de condicionar gobiernos.

Creo y sé que esto no ha ocurrido.