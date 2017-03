Los independentistas masacran a Levy: "Puta, choni, judía, arrabalera"

Los separatistas catalanes no sólo siguen empeñados en romper con España, sino que además demuestran que tienen una muy mala educación, por no decir que la misma es inexistente.

La última en sufrir los ataques de los trolls del independentismo ha sido la popular Andrea Levy, a la que han puesto de "puta, judía, garrula o arrabalera"

Todo empezaba por este tuit:

Preguntamos si la Generalitat paga con fondos públicos los gastos de los cargos que acompañaron a Homs al Supremo https://t.co/Knz5GxN9js pic.twitter.com/u4ppfrAnds — Andrea Levy (@ALevySoler) 1 de marzo de 2017

Y a partir de ahí, ataques de todo tipo:

@ALevySoler @PPCatalunya hey tia CHONI ESTUDIA LA HISTORIA Y NO MIENTAS PEDAZO DE CHONI — Juan Carlos (@tejedor45) 7 de marzo de 2017

La levy, arrimadas, girauta.....y más.....esa es su cultura, de -0. https://t.co/EhhGo1R6Vl — Xavié Catalonia (@Catxavie9n) 7 de marzo de 2017

Entre ellos los de algunos cobardes que luego borraron sus mensajes y hasta sus cuentas de Twitter, tal y como informa Okdiario:

Puta, xoni, arrabalera, respecta les nostres institucions, filla de puta o marxa a espanya... drogadicte.

El rosario de descalificativos se lo dedicó un tal @joelcatala29, Botifarra en su nick. El perfil ya no existe.

"Choniii, menja xicle,, q al menys així no parles garrula" (come chicle que al menos así no hablas, garrula), fue el consejo de otro "troll" independentista, @Ramonet150376, que también borró el tuit

Levy reconoce que: