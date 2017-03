El cobardón Julio 'El Rojo' emplea la táctica del Alakrana para atacar a El País

La cobardía ha sido y será su modus vivendi para medrar en política al igual que lo hizo en el Ejército.

Julio Rodríguez, más conocido en los ámbitos castrenses como Julio 'El Rojo', ha vuelto a demostrar su carácter taciturno, cobardón y sumamente taimado atacando a El País a través de una serie de tuits.

Quien no se atreve a ir de cara, como ya le pasó con el bochornoso episodio de los piratas somalíes que atacaron el Alakrana, un atunero vasco, encuentra un refugio ideal en las redes sociales -Este es el general fichado por Podemos: un taciturno que dejó escapar a los secuestradores del Alakrana-.

Justo en la semana en la que la Asociación de la Prensa de Madrid ha denunciado las presiones de Podemos sobre varios periodistas, Julio 'El Rojo' se ha dedicado a lanzar una serie de misiles en forma de 'trinos', que diría el genial Santiago González, sobre El País por asumir y compartir el comunicado de la APM -Insultos por teléfono y una legión de ‘trolls’ en la red-.

Así, el militar de Podemos se cebaba de esta guisa con el diario de PRISA:

Bdía

Hoy @el_pais muy bien ¡eh!

No lo he leído, pero lo digo para que no se sientan acosados desde este "tweet podemita" y me riñan

¡pobres!