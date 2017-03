Pedro Sánchez denuncia que en los despachos de Ferraz urden una trampa para derrotarle

¿La venda antes de la herida? El equipo de Pedro Sánchez ha solicitado una reunión urgente a la gestora que dirige Javier Fernández para hablar del "estado de los diferentes procesos de afiliación", después de que algunos militantes hayan denunciado problemas para registrarse, y para tratar "otros asuntos" relativos al proceso de primarias que se abrirá a principios de abril.

En la carta, con fecha de este martes, el equipo de Sánchez recalca que ya son tres los socialistas que han anunciado, "bien directa o indirectamente", su intención de presentarse a este proceso para liderar el partido, "aun cuando falta aprobar el reglamento que fijará las normas por las que se regirán estas elecciones primarias".

Por eso, y porque la gestora "ha de procurar y garantizar las condiciones de igualdad, equidad, transparencia y de respeto debidas con relación a las candidaturas", solicitan una reunión con la dirección provisional que lidera Javier Fernández.

La carta está firmada por dos de los miembros del equipo de Sánchez, el secretario de Organización del PSOE de Navarra (PSN), Santos Cerdán, y el que fuera alcalde de la localidad sevillana de Montellano, Francisco Salazar Rodríguez.

Esta petición llega después de que algunos sanchistas hayan denunciado dificultades para registrar nuevas afiliaciones al partido. Las denuncias comenzaron el pasado diciembre, cuando se creó la plataforma Recupera PSOE, que después pasó a llamarse Recupera Socialismo, con el objetivo de promover la militancia en el partido.

Desde esta plataforma se aseguró que se estaban poniendo dificultades para las nuevas afiliaciones, un asunto del que responsabilizaban a la gestora. Además, el pasado febrero se paralizaron los nuevos registros en la agrupación de Albacete, un asunto por el que también han pedido explicaciones a la dirección federal.

Desde el equipo de Sánchez, se ha advertido también de algunos problemas en el censo, que quieren solucionar antes que se cierre definitivamente para las primarias, en el Comité Federal de primeros de abril que pondrá fecha a esa votación.

La respuesta contundente de Patxi: "Yo si me fío"

A la iniciativa de los pedristas ha respondido de inmediato Patxi López, que ha asegurado que no duda de la limpieza del proceso de primarias y se ha mostrado "convencido" de que cuando se ponga en marcha, "los censos serán los reales".

"Yo me fío de que cuando se inicie oficialmente el proceso, los censos serán públicos, porque será el universo al que nos tengamos que dirigir los candidatos", ha respondido López a la carta de los afines a su rival.

Por su parte, la presidenta del PSOE andaluz, Micaela Navarro, ha llamado este martes a "no sembrar dudas" sobre los censos del partido.

"Lo que me gustaría es que no empezáramos a sembrar dudas sobre los censos de un partido", ha comentado Navarro en los pasillos de la Cámara Baja, dejando claro que no es el presidente de la gestora, Javier Fernández, quien se encarga de ellos, sino compañeros del partido que llevan años trabajando en Ferraz.