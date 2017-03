La descarnada carta con la que un cura tumba a Pablo Iglesias

Han recibido todo tipo de ataques por parte de Pablo Iglesias y los suyos, pero el estamento religioso no va a entrar en una guerra en el fango y prefiere luchar con las armas de la razón y de los sentimientos.

Un cura de una parroquia de Getafe, Patxi Bronchalo, le ha escrito en su blog una carta al líder de Podemos donde desmonta por completo su discurso anticlerical y le da motivos más que sobrados para que se rectifique sobre sus críticas a la misa televisada en La 2 de TVE.

El religioso arranca así:

Estimado Pablo.

Me presento. Mi nombre es Patxi Bronchalo, tengo treinta años, y soy cura. Como tanta gente de mi generación de los ochenta, sufro la desilusión de no saber a quién votar, me escandalizan los casos de corrupción, veo con dolor las consecuencias en la gente sencilla de una economía que ha endiosado al dinero y dado de lado a la persona (como imaginarás, una parroquia es lugar que trata de cerca los dramas de la falta de comida, de vivienda, de empleo, etc).

Aunque en realidad hoy no te escribo por eso. He visto en Youtube las declaraciones que has hecho pidiendo que la Misa no tenga cabida en la televisión publica, amparándote en la Constitución, el documento del que tantas veces los españoles echamos pestes y alabamos a partes iguales.