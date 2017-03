Pablo, ahora entendemos mejor lo que querías decir con eso de 'feminizar la política'

En los 'ayuntamientos del cambio' nada es lo que parece. La fiesta de la jubilación del veterano funcionario 'Julio' en el Parque de Servicios del Consistorio de Alcalá de Henares, gobernado por un tripartito PSOE, Somos Alcalá e Izquierda Unida, acabó con una infartante 'stripper' saliendo de la tarta.

«¡Ea, Julio! ¿No querías marisco?», se escucha gritar a uno en el vídeo respetuosamente pixelado. Toma dignidad de la mujer.

¿Pedirán las feministas de Podemos la dimisión del alcalde socialista Rodríguez Palacios como la pidieron con el alcalde del PP, David Pérez, por llamarlas 'fracasadas'?



Evita Perón llamaba a sus fieles obreros peronistas los 'descamisados'. Con gracia cervantina, a los de Podemos también les llaman en Alcalá los 'descamisados' pero por perder hasta los calzoncillos en las dependencias municipales convertidas en un bar de carretera.

El portavoz del PP de Alcalá, @vchacont, exige dimisiones por la fiesta con streaptease en dependencias municipaleshttps://t.co/ukozPn3zTW pic.twitter.com/p4drKUsQXJ — PP Alcalá de Henares (@ppdealcala) 15 de marzo de 2017

El video es lo suficientemente zafio para darnos una idea de lo que significaba 'feminizar la política' como nos adoctrinó nuestro amado líder en Vistalegre II.

Si fueran serios, los 'concejales del cambio' dimitirían en bloque pero como dijo Pablo Iglesias, machista leninista, la política es cabalgar contradicciones. Y en Alcalá las cabalgan como en un película de John Ford.

La vieja política tenía más pudor a la hora de montar juergas. Cuentan en Alcalá que la mejor fiesta, (esta fue de cumpleaños) fue la de una exconcejala del PP que hoy es asesora que llevó a toda la plantilla de su concejalía a un conocido restaurante y mandó que pasaran la factura al Ayuntamiento. Como se ha hecho toda la vida.



Acto de Podemos y PSOE en Alcalá de Henares en defensa del feminismo.

pic.twitter.com/pAiF5TrOWD — El Aguijón 🐝 (@Elaguijon_) 15 de marzo de 2017

Somos Alcalá ha expresado su "más absoluta repulsa y rechazo antes los lamentables hechos", --¡faltaría más!--que llevó a sus concejales a acordar, junto al PSOE, "instruir por la vía de urgencia un procedimiento de información reservada con el fin de aclarar los hechos y depurar responsabilidades". Es decir, vamos a enterrar este escándalo entre papeles para poder seguir colgados del machito.



Dará mucha gracia ver a socialistas y podemitas rasgándose las vestiduras por la igualdad de la mujer tras el striptease clandestino en la tierra de Cervantes.

Como dice Jaime González en ABC "Julio es la anécdota chusca de una historia en la que las mujeres de Podemos guardan un humillante silencio". --Compañeras, ya estáis tardando--

«Si no se quita la camisa, no cobra... Está la tía que te cagas, no me jodas...», se escucha en el vídeo. Tanga y sujetador, a lo Rita Maestre. A la stripper sólo le faltó gritar 'arderéis como en el '36'. Ardiendo había más de uno.