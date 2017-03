Monumental bronca en Twitter entre la 'sanchista' Zaida Cantera y una diputada 'susanista'

La diputada del PSOE Zaida Cantera, una de las más próximas colaboradoras de Pedro Sánchez, y Guadalupe Martín, diputada socialista por Toledo, se han cruzado duros mensajes en Twitter este viernes en relación con los problemas que está habiendo con las afiliaciones en la provincia de Albacete.

La discusión ha empezado a raíz de un comentario de Cantera sobre la noticia de que el PSOE de Castilla-La Mancha, dirigido por Emiliano García-Page, ha afirmado que en un cajón de la sede central del partido, en la calle Ferraz de Madrid, aparecieron, un día antes de la dimisión de Sánchez, unos formularios de afiliación "sin las oportunas garantías ni certificaciones".

Algunos deberían mirarse en el espejo antes de criticar y mirarse bien. https://t.co/YQ6ajQonkW — Zaida Cantera (@ZaidaCantera) 16 de marzo de 2017

La cúpula de los socialistas manchegos ha censurado que los sanchistas no den explicaciones sobre esos formularios mientras, por otro lado, piden a la gestora del partido hablar del censo y de la paralización de casi 200 afiliaciones en Albacete, cuestiones clave para el proceso de primarias en el que se elegirá al próximo secretario general.

Refiriéndose al PSOE de Castilla-La Mancha, Zaida Cantera ha dicho que "algunos deberían mirarse en el espejo antes de criticar, y mirarse bien". Este comentario no ha gustado a Guadalupe Martín, que le ha contestado a través de Twitter: "A ver si te cortas un poquito, por favor. No faltes el respeto a nadie".

@ZaidaCantera A ver si te cortas un poquito, por favor. No faltes el respeto a nadie. — Guadalupe Martín (@Guadalupem1960) 17 de marzo de 2017

La diputada pedrista ha respondido a su vez que no se corta "nada en absoluto" porque no es "cínica". "Y no me vengas tú a hablar de respeto porque no lo falto. Antes de hablar, autocrítica", ha manifestado.

,@Guadalupem1960 lo q me faltaba, quién te has creido que eres para decir lo q puedo o no opinar. No te gusta perfecto pero es respetuoso — Zaida Cantera (@ZaidaCantera) 17 de marzo de 2017

"Lo que me faltaba. ¿Quién te has creído que eres para decir lo que puedo o no opinar? ¿No te gusta? Perfecto. Pero es respetuoso", ha añadido la excomandante del Ejército de Tierra.