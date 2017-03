Pelea de gatas en el PSOE entre una sanchista y una susanista

El ambiente en el seno del PSOE está cada vez más tenso. Aunque aún quedan dos meses para la celebración de las primarias, cualquier minucia puede hacer saltar la chispa entre partidarios de cualquiera de las tres facciones que se presentan a liderar el partido: sanchistas, susanistas y patxistas.

El rifirrafe se ha generado entre una diputada nacional afín a Susana Díaz y la sanchista Zaida Cantera. Ambas se han sacudido de lo lindo en Twitter con acusaciones y un lenguaje de brocha gruesa.

,@Guadalupem1960 lo q me faltaba, quién te has creido que eres para decir lo q puedo o no opinar. No te gusta perfecto pero es respetuoso