Laura Seara, de la Gestora del PSOE, les suelta a dos destacados 'sanchistas' que son "feos con ganas"

Tampoco es para echarse las manos a la cabeza, pero seguro que los citados andan a estas horas como almas en pena, exigiendo una reparación y haciéndose los ofendidos.

Guapos no son, así que tampoco tienen mucho motivo para quejarse, como no sea de la falta de neutralidad de la 'ofensora'.

El enfrentamiento que mantienen desde hace meses socialistas de una u otra facción del PSOE ha vivido en las últimas horas un nuevo episodio después de que la coordinadora de Organización de la Gestora que dirige ahora el partido, la gallega Laura Seara, haya insultado a dos destacados miembros del proyecto del exlíder Pedro Sánchez.

Aunque como miembro de la Gestora tendría que hacer gala de una exquisita neutralidad en la confrontación que se está dando en los meses previos a las primarias por la Secretaría General, Seara ha aprovechado una fotografía subida a Twitter del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y del de Jun (Granada), José Antonio Rodríguez, ambos destacados 'sanchistas' para cargar contra ellos.

"Mira que sois feos con ganas" fue el mensaje que tuiteó Seara desde su cuenta personal como respuesta a la fotografía subida por los dos regidores.

A la coordinadora federal de organización y comunicación de la gestora se le ha borrado este tuit. Nos ve feos a @JoseantonioJun y a mí. 😀😀 pic.twitter.com/mN7W9nzJmr — Oscar Puente (@oscar_puente_) 20 de marzo de 2017

Una publicación que al cabo borró, aunque no pudiendo impedir que otros compañeros de partido capturasen la interacción y le dieron publicidad en las redes sociales avivando el enfrentamiento.

Finalmente, tras borrar el tuit de la polémica, Seara pidió disculpas a los dos alcaldes :

@oscar_puente_ y @JoseantonioJun fue un comentario para distender pero también sé reconocer el error. Os pido disculpas si os he ofendido. — Laura Seara (@LauraSeara) 20 de marzo de 2017

Aunque los propios Puente y Rodríguez denunciaron los hechos en Twitter, se tomaron a burla las palabras de Seara. Algo que no hicieron otros 'sanchistas' indignados con este comportamiento, como el diputado del 'no es no' a Mariano Rajoy y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza:

Desde que fue nombrada por Ferraz coordinadora del área de Organización de Gestora, Seara ha trabajado bajo las órdenes del portavoz del organismo y responsable de Organización, el andaluz Mario Jiménez, 'mano derecha, de Díaz, y de la adjunta, la extremeña Ascensión Godoy, también vocal de la nueva dirección.

La que fuera secretaria de Estado de Igualdad en el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (2009-2011), tras sustituir a Bibiana Aído en el cargo, fue también diputada por Orense de 2011 a 2015.

En las elecciones del 20 de diciembre, a pesar de ser designada por su federación cabeza de cartel por Orense, la Comisión Federal de Listas del PSOE revocó su nombramiento y salió de las listas.

Crítica con la estrategia de Pedro Sánchez, Seara participó en el equipo de campaña de Eduardo Madina en las primarias que disputó por la secretaría general del PSOE en julio de 2014.

Este nuevo enfrentamiento que ha protagonizado llega días después de que la también diputada 'sanchista' Zaida Cantera discutiese en Twitter con otra dirigente que apoyaba la causa de Susana Díaz.

Cruce de declaraciones que no ha hecho sino crecer a cuenta de movimientos de la Gestora como querer fiscalizar las aportaciones que recibe la candidatura de Sánchez o las dudas en torno a quién pagará los autobueses que llevarán a los militantes al acto de lanzamiento de candidatura de Díaz el 26 de marzo en Madrid.