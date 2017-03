El 'aparato' del PSOE airea el currículum de Margarita Robles para recordarle a quién debe su carrera

Guerra sucia total en el PSOE. Y los susanistas tienen un objetivo claro ahora: la "traidora y desleal" Margarita Robles.

La diputada independiente y presidenta de la Comision de Justicia ha desatado la indignación indisimulada de los oficialistas, tras dudar de la neutralidad del número dos de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, en la preparación de las primarias por su condición añadida de portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía.

El revuelo provocado por esta última andanada de quien fue personalísimo fichaje de Pedro Sánchez para las elecciones del 26-J como número dos en la lista por Madrid ha forzado la salida en tromba de los diputados leales a la lideresa.

Hasta tres, y bien relevantes, han pedido prudencia a la magistrada en excelencia: la expresidenta del PSOE, Micaela Navarro; el secretario general del Grupo Parlamentario, Miguel Angel Heredia; y el diputado José Miguel Camacho.

Pero, además, este 22 de marzo de 2017, los susanistas han aireado en las redes sociales el currículum de Robles, en el que queda bien claro que su paso por la política y por los cargos más relevantes que ha ocupado en la carrera judicial se los debe al PSOE, fundamentalmente, al expresidente Felipe González. Con él fue subsecretaria de Justicia primero y, después, secretaria de Estado del Interior.

La indignación por la críticas de Robles a la gestora ha ido creciendo en la misma medida en que se recuerda la "generosidad" con la que Javier Fernández y Mario Jiménez trataron a la jueza tras la dimisión de su principal valedor, Pedro Sánchez.

Cabe recordar que tras la investidura de Mariano Rajoy, la gestora decidió expedientar a los diputados díscolos que votaron no, entre ellos la propia Robles. La mayoría de ellos fueron fulminados de sus cargos en distintas comisiones parlamentarias, puestos que no sólo dan relevancia a los diputados que los ocupan, si no que además complementan su remuneración.

Así, otra de las pedristas más entusiastas, Zaida Cantera, fue cesada como portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa.

Sin embargo, en una decisión -según ha sabido este diario- adoptada por Javier Fernández y Mario Jiménez, la gestora decidió mantener a Robles en la flamante Presidencia de la Comisión de Justicia. "Hemos querido separar lo orgánico de los institucional", explicó entonces el propio Jiménez en rueda de prensa. Es decir, que el PSOE otorgaba a Margarita Robles rango oficial del partido en los órganos de la Cámara y la colocaba por encima de las rencillas internas.

La propia Robles confesó entonces a los periodistas parlamentarios la necesidad de "cerrar heridas" y de "mirar hacia adelante" para buscar la unidad del PSOE. Pero su compromiso ha durado apenas unos meses.

Ha vuelto a las barricadas para disparar precisamente contra aquellos que decidieron absolverla de su primera "traición" a un partido en el que ni siquiera milita.