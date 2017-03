El bufido de la portavoz canaria de Podemos a Iglesias: "Su lenguaje es grosero"

Pablo Iglesias quiso quedar de moderno, de macarra y de pasota con aquellas expresiones tan soeces hacia Rajoy cuando dijo aquello de "me la suda, me la bufa o me la pela".

Sin embargo, pese al aplauso gamberro que le dieron muchos diputados podemitas, no en todos los ámbitos ha gustado esa manera de dirigirse a todo un presidente del Gobierno.

La portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, ha sido clara en este aspecto. En una entrevista al programa 'Nada que ver' de 7.7 Radio, afeó a Iglesias su lenguaje tabernario:

Sí exactamente, me parece grosero, a lo mejor algunos pueden pensar que no es correcto utilizar esto en la Cámara. A lo mejor a veces podemos decir que los diputados de Podemos llevamos hasta el extremo el utilizar el lenguaje de la calle en la Cámara, puedo respetar que haya gente que piense así.

Y añadía: