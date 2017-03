¡Vaya zasca! "¿Quién paga el viaje de novios de Iglesias y Montero a Berlín?"

Les ha caído la del pulpo y con razón. Hasta los más acérrimos fieles de Podemos empiezan a estar hasta la mismísima coleta de que su jefe, Pablo Iglesias, predique una cosa y luego haga otra bien distinta.

Y lo del viaje a Berlín este fin de semana del 25 y 26 de marzo de 2017 ya ha supuesto la gota que colma el vaso. Tanto es así que uno de los foros de discusión del partido morado se abrió un hilo con un título de lo más sugerente y también de lo más clarificador:

A partir de ahí, comenzaron a llegar comentarios de todo tipo, muchos de ellos cargando directamente contra la pareja podemita por lo que entendían que se habían marcado un viaje más de placer que reivindicativo.

Un tal Gonzalo de Berceo señalaba que:

Tú...y yo...y el descerebrado que no tardará en ponernos a parir....El ridículo del paripé de hoy ante la Puerta de Brandemburgo rodeado por veinte o treinta personas, en su mayoría turistas fotografiando frikies, y el ondear de cuatro banderas y dos bufandas ha sido de aurora boreal.

El ridículo perpetrado no resultaría novedoso sino fuera por que Los amantes de Teruel, se van a pegar un finde con dinero público de no te menees. Volar, hospedarse en hotelazo, hacerse la fotito para memos y a gozar de la cultura y gastronomía teutonas merced a los generosos fondos del erario español. Ya no hace mucho tres diputadas se pegaron la gran vida en New York con idénticos fondos para asistir a una inútil conferencia por la que se quedaron tres días y hubieron de regresar a toda leche, en carísimos vuelos, para llegar a una votación. El listado de auténticos sinvergüenzas podemitas sólo es comparable a su propia hipocresía y estultícia. Ahora, a pagar crownfoundigs para lerdos, majetes, que se os da de perlas.