Para Podemos el donativo de Amancio Ortega a la sanidad pública es solo "filantropía barata"

La portavoz de Podemos en el Parlamento de Navarra, Laura Pérez, ha criticado la donación de la Fundación Amancio Ortega a la sanidad pública navarra, y afirmado que «queremos menos filantropía barata y queremos justicia fiscal». En concreto, la Fundación Amancio Ortega anunció el pasado miércoles la donación de 320 millones de euros a los hospitales públicos de todas las comunidades autónomas, con el objeto de renovar la tecnología utilizada en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. (Iker Jiménez habla de "gen deforme" de los que critican la millonaria donación de Amancio Ortega).

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara, Pérez ha señalado que «mediante una justicia fiscal progresiva y redistributiva seríamos capaces de dotar a nuestro sistema sanitario de recursos suficientes, sin necesidad de recurrir a este tipo de donaciones, que siguen desgravando al donante». ('Pablenin', ¿ya no te acuerdas cuando llamaste terrorista a Amancio Ortega?).

Según ha dicho, «tenemos que velar porque desde los poderes públicos no seamos los primeros en aceptar unos donativos que no vienen más que a ser la otra cara de unas políticas económicas injustas y poco redistributivas». En esta línea también ha indicado que«entre 2011 y 2014 Inditex, mediante la ingeniería fiscal, dejó de pagar 600 millones, en España 218 millones».,

Preguntada sobre si cree que el Gobierno de Navarra no debería haber aceptado la donación de la Fundación Amancio Ortega, Laura Pérez ha respondido: «No decimos que no se tuviera que aceptar, tampoco que se deba aceptar, sino que decimos que no sería necesario ese tipo de aceptaciones si hubiera recursos suficientes para dotar a nuestro sistema sanitario de recursos avanzados».

En esta línea, ha añadido que «esos donativos vienen a hacer un lavado de imagen del donante cuando se trata de una persona cuyos ingresos son obtenidos de forma cuestionable».