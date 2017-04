A leche limpia en el PSOE: "Hijaputa, pues afíliate tú primero, para empezar"

La diputada del PSOE Margarita Robles ha instado al 'número dos' del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Angel Heredia, a "reflexionar" si quiere un modelo de partido en el que "al que discrepa, se le insulta" (El PP y Ciudadanos acusan de "demagogia" al PSOE por su propuesta de imponer un impuesto a la riqueza).

Así ha reaccionado la juez en excedencia a las palabras que le dedicó el diputado malagueño afín a Susana Díaz en una reunión interna con miembros de Juventudes Socialistas hace unos meses y que ha hecho públicas El Mundo este martes 4 de abril de 2017.

Según el audio difundido por este periódico, Heredia dijo:

"Me toca las narices que Robles, 'que no es afiliada y que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) gracias al apoyo del PP, diga ahora que la militancia tiene que opinar".

Nada más comprobar que lo habían pillado coin el carrito del helado, Heredia ha pedido subrayando que esos comentarios se produjeron en una reunión interna del PSOE y en un "ambiente relajado".

EL QUE QUEDA MAL ES EL QUE INSULTA

Robles ha evitado sumarse a las peticiones de dimisión que le han hecho a Heredia otros diputados 'sanchistas', porque "es una decisión que tendrá que tomar él", pero ha recalcado que "quien insulta y quien descalifica" es al final quien "queda mal".

"Lo que sí me preocupa es que haya gente que quiera para España un modelo de PSOE de insulto, de descalificación, en el que no se pueda hablar".

Porque, a su juicio, si lo que Heredia quiere con sus declaraciones "es imponer un modelo de partido en el que al que discrepa, se le insulta", eso "no es bueno para España".

LE DA LO SUYO A SANCHEZ Y PODEMOS

En una grabación se escucha también a Heredia decir:

"Nuestra gente está en Podemos y sin atacar a Podemos, porque a Podemos no vamos a atacarlo, tenemos que atacar a la cabeza de Podemos, que se llama Pablo Manuel Iglesias".

"Por cierto, le jode mucho que le digan Pablo Manuel porque quiere que le llamen Pablo Iglesias, y yo le he dicho que no, que yo le llamo Pablo Manuel. A ese hay que dispararle de forma permanente porque no es que sea malo: es peor. Odia a los socialistas, nos odia".