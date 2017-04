El 'hachazo' de Heredia a Robles: "Afíliate primero, hija puta"

Que las aguas no bajan claras en el PSOE es algo que queda más que acreditado. Pero es que la tensión no es nueva, viene desde meses atrás, con el culmen de la marcha/dimisión forzada de Pedro Sánchez al frente de la secretaría general de la formación de Ferraz.

El último episodio lo conforma una grabación de hace ya varios meses en el seno de una reunión interna de Juventudes Socialistas en las que el diputado por Málaga, Miguel Ángel Heredia, hablaba así de Margarita Robles:

Me toca las narices que Robles, que no es afiliada y que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) gracias al apoyo del PP, diga ahora que la militancia tiene que opinar. Hija puta, pues afíliate tú primero, para empezar.

Robles, reconocida sanchista, aseguró cuando conoció estas palabras que:

Lo que sí me preocupa es que haya gente que quiera para España un modelo de PSOE de insulto, de descalificación, en el que no se pueda hablar. Porque si lo que Heredia quiere con sus declaraciones es imponer un modelo de partido en el que al que discrepa, se le insulta, eso no es bueno para España.