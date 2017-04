Irene Montero, otra tonta a las tres: "El delito de enaltecimiento de terrorismo solo sirve para romper la vida a Cassandra"

Podemos ya no sabe cómo gritar más claro que su cercanía y coyunda con la banda terrorista ETA (o lo que quede de ella) es más que evidente.

Tras la famosa foto de la presidenta del Parlamento de Navarra, la señora Aznárez, con el sanguinario etarra 'Carnicero de Mondragón', ahora es la número dos de Podemos, Irene Montero, la que machaca con la cantinela de que hay que quitar el artículo 578 del Código Penal, ese que persigue el enaltecimiento del terrorismo.

Aseguro la portavoz podemita en el Congreso de los Diputados que:

Este artículo ahora sólo está sirviendo juzgar a personas que hacen chistes. Ese artículo tienen una redacción muy ambigua que permite banalizar el terrorismo a la par que juzgar por terrorismo cosas que no lo son. Nuestra proposición no de ley no pretende despenalizar la acción de enaltecer el terrorismo.