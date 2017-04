Javier Clemente: "Claro que soy nacionalista, los vascos somos distintos y pensamos diferente"

El exseleccionador español Javier Clemente ha vuelto a dejar clara sus posturas políticas en una entrevista concedida a 'El Español', donde asegura que "soy nacionalista".

El entrenador del fútbol da su opinión sobre varios temas y se 'moja' en el espinoso asunto de la paliza a dos guardias civiles en Alsasua, asegurando que fue más una pelea de bar que un acto de terrorismo:

Si hablas con gente de Alsasua, te dirán que eso es ridículo. Fue en un bar, las condiciones no tuvieron nada de políticas. Altas horas de la noche y todos cargaditos de manzanas. Una pelea de taberna. Derivar eso a terrorismo...

Cuando profundiza sobre sus ideas políticas, el técnico de Baracaldo añade lo siguiente:

Me siento muy vasco, pero no quiero levantar murallas y cortar las comunicaciones con el resto.

Eso es absurdo, pero ¿a mí me preocupa una obra en el centro de Granada? ¡No! Si ellos quieren dirigir su vida, a mí qué coño me importa si estoy en Bilbao. En cambio, si deciden cortarnos la ría o quitar una playa, me parece fatal.

Soy nacionalista y quiero que los vascos vivamos como nos gusta, en base a nuestras tradiciones y costumbres.

Cuando éramos campeones con el Athletic, en los ochenta, fui a un programa de Mercedes Milá. Dije: "Tienen que entender que los vascos somos diferentes". Me dieron palos por mil sitios.

No expresé que fuéramos mejores o superiores, nada de eso. Simplemente dije que somos diferentes a los castellanos, a los andaluces, a los gallegos... Ni mejores ni peores, diferentes. Eso implica que pensamos de diferente manera.