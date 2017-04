Twitter se parte de risa con el 'tramabús' de Podemos y proponen que lo conduzca Maduro

Cachondeo absoluto en Twitter con el 'tramabús' de Podemos que recorre Madrid como si fuera un autocar de turistas japoneses con 'Yoko Ono' Montero como guía autorizada. Ya dijimos que nos parecía que se les habían caído algunos nombres como el de Monedero, Espinar o Echeminga pero los internautas ya proponen que lo conduzca Maduro.

Algunos han visto al conductor del autocar saludando a la peña:

Otros creen haber visto el autocar de Ramón Espinar, tras atiborrarse de marisco en la Semana Santa, tuitearlo y hacer el idiota que es lo suyo:

Echeminga, Monedero y Espinar Zero también podrían estar en el bus.

¿Y qué tal esta otra 'trama' con las conexiones políticas y mediáticas de 'Pablenchon'?

Rita, cuando salió el autocar de 'Hazte Oír' dijiste que era campaña "violenta y ofensiva", y que incumplía las ordenanzas municipales de movilidad y de publicidad. ¿Este no las incumple?

Aquí uno que se confundió de 'tramabus'

-¿Este no es el autobús a Logroño?

-No. Es el #TramaBUS , somos compañeras de clase de Manuela Carmena, y no para hasta Benidorm. pic.twitter.com/dC9NungrCJ