El 'zasca' de C'S que deja sin gas al 'cocacolero' Espinar y al 'autobusero' Iglesias

Se les ha quedado la cara descompuesta. Pablo Iglesias y Ramón Espinar, líderes a nivel nacional y madrileño de Podemos, respectivamente, salieron este 19 de abril de 2017 a pedir a Ciudadanos que se una a una moción de censura para echar a Cristina Cifuentes de la Comunidad de Madrid tras la detención del expresidente de la región.

Sin embargo, su entusiasmo ha durado lo mismo que cuando se abre una bebida gaseosa: mucha burbuja que enseguida cayó.

Y es que tanto PSOE como Ciudadanos no están por la labor de hacerle el juego a los podemitas que están como locos por meterse en una institución como el gobierno de una comunidad autónoma.

Iglesias comentaba:

He hablado con Ramón Espinar y me ha transmitido nuestra disponibilidad para estudiar una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Quizá sería sensato que Ciudadanos no obstruyera la posibilidad de que hubiera un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid y dejara de sostener al Gobierno del PP, de Cristina Cifuentes, de Ignacio González y de Esperanza Aguirre.