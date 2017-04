Iñigo Errejón confiesa ser merengue: "Se puede ser del Real Madrid y de izquierdas"

"No me gusta que haya gente que piense que ser de un equipo va ligado a tener una ideología determinada: yo soy del Madrid y de izquierdas". Son palabras de Iñigo Errejón, ex número 2 de Podemos y reconocido madridista, que ha visitado la sede del diario AS.

Y voy mucho menos al estadio desde que estoy en la vida pública, aunque yo nunca he escondido que soy del Madrid; estas cosas no se pueden ocultar porque si no, no las disfrutas

Como anécdota, Errejón reveló que su padre jugó en las categorías inferiores del conjunto blanco. Rodeado de Alfredo Relaño, Tomás Roncero y Manolete, entre otros, lo explicó:

Es que mi padre jugó en las categorías inferiores del Madrid...Mi padre es del 50, así que jugaría a finales de los 60, principios de los 70.

La verdad es que no sé si coincidiría con alguno que después fuera conocido por jugar en Primera o en el primer equipo del Madrid, pero él fue quien me condicionó, y con mucha satisfacción, a ser fan del Madrid.

Vicente del Bosque, consultado posteriormente, declaró que conoció a José Antonio Errejón:

Sí que lo recuerdo, era un delantero centro de la cantera del Madrid

Según el joven diputado, en Podemos hay "más compañeros del Atlético que del Madrid".