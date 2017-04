Beatriz Becerra (ALDE): "Mélenchon lleva meses cobrando sin ir a trabajar a Bruselas"

Este 23 de abril de 2017 se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Francia. De esta cita saldrán los dos nombres entre los que el 7 de mayo deberán elegir los franceses para sustituir en el Elíseo a François Hollande, actual presidente de la República Francesa.

Para esta primera vuelta, cuatro son los nombres más destacados: Marine Le Pen, del Frente Nacional y considerada de la extrema derecha; François Fillon, del partido de Nicolas Sarkozy, Los Republicanos; Emmanuel Macron, fundador del movimiento político 'En Marcha'; y Jean-Luc Melénchon, que se presenta bajo su movimiento de izquierdas 'Francia insumisa'.

BEATRIZ BECERRA.

Para analizar estas cruciales elecciones francesas en la que Europa vuelve a tener un match-point en contra frente a los populismos la eurodiputada del grupo liberal ALDE, Beatriz Becerra, visita Periodista Digital para explicar todas las claves de este envite y los efectos nefastos que podría tener para Europa una victoria tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda.

"Tenemos dos partidos --Le Pen y Melenchon-- buscan destruir Europa desde su condición de eurodiputados. A este último hace tiempo que no se le ve por Bruselas. No hacen más que socavar la UE. Su idea de Francia no es compatible con los retos globales que afrontamos. Hablan de Europa como un lastre y del euro como una maldición. Hablan de una paraíso perdido que recuerda mucho al chavismo"