El 'efecto boomerang' que provoca que un tuit de Pablo Echenique le sacuda en los morros

A Pablo Echenique le ha salido mal la jugada. Parece mentira que los podemitas, que han cimentado parte de su éxito mediático gracias a la presencia y parte de control de las redes sociales, no conozcan el 'efecto boomerang' al que se exponen.

El secretario de organización de la formación de Pablo Iglesias apareció por Twitter para contar a sus seguidores y detractores que Mariano Rajoy, tras unas declaraciones donde aseguraba que "la gente del PP no se portaba mal nunca", consideraba a su pueblo idiota.

El tuit en cuestión se le ha vuelto en contra y le ha dado con fuerza en todos los morros debido a las vergüenzas que también acumula el partido morado.

@pnique @cebertelo Buenos días, me llamo Pablo Echenique, no soy nadie, no pago seguridad social ni hago contrato de trabajo al que me limpia el culo.