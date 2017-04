Génova despide con absoluta frialdad a Aguirre mientras un malvado tuit se ensaña con ella

A estas horas, conocida la dimisión de Esperanza Aguirre, hay un tuit circulando por Twitter que es para que el PP pida turno en el psiquiatra.

.@hermanntertsch



-¿Cómo ha sentado la dimisión de Esperanza Aguirre en Génova?

-Te lo puede imaginar

-Están desolados, ¿no?

-No exactamente pic.twitter.com/9g58Prcj9b — José Manuel Quesada (@master_petri) 24 de abril de 2017

Y este otro en el que se veía a Rajoy preocupadísimo con el futuro de Aguirre:

Amanece en #Brasil. Comienzo el día con un poco de ejercicio; hoy, intensa agenda en un país socio y amigo pic.twitter.com/D1d8BExOmw — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) April 24, 2017

En Génova se respira tranquilidad desde que se supo alrededor del mediodía de que Aguirre ya tenía escrito su breve discurso de dimisión. Extraña serenidad esa que se consigue enterrando políticamente a uno de tus máximos referentes y dirigentes políticos de la historia del partido. --Esperanza Aguirre tira la toalla tras 30 años como estrella de la política española--

Hasta Pablo Casado, unido umbilicalmente a Aguirre, en su rueda de prensa previa a conocerse la dimisión, no hizo el más mínimo gesto en defenderla: "Las decisiones se toman a ninvel individual, no como partido". Similar a Javier Maroto este 23 abril 2017 en El Objetivo: "Yo no voy a decirle lo que tiene que hacer a Esperanza Aguirre". La habían abandonado.

Prueba de ello es que Génova ha tardado casi dos horas en emitir un comunicado solo para decir que "respeta la decisión personal" de Aguirre de dimitir de su cargo de portavoz del Grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid y dejar su acta de concejal.

"El Partido Popular valora y reconoce la larga trayectoria política de Esperanza Aguirre, desarrollada en distintas Administraciones así como en el partido, y considera que ha sido una persona relevante para esta organización", añaden, en una nota fría como un iceberg.

SMS A RAJOY

Cómo estarán en el partido conservador para que Aguirre le haya comunicado su cese a Mariano Rajoy por SMS y este la haya obviado en su comparecencia ante los medios en Brasil.

Así como lo oyen: el presidente del Gobierno no ha hecho ningún comentario sobre la dimisión de Esperanza Aguirre durante su comparecencia ante los medios de comunicación conjunta con el presidente de Brasil, Michel Temer.

¿Tiene alguna conexión la detonación del 'caso González' con silenciar el atronador ruido mediático que generó la citación de Rajoy como testigo de la Gürtel? ¿Quién avisó a la laSexta para que llegara junto a la Guardia Civil a detener a Ignacio González? --¡Qué casualidad! laSexta llega casi con la Guardia Civil a detener a Ignacio González--.

Si Génova tuvo conocimiento a través de varias vías de sus corruptelas, ¿por qué no actuó antes? --Losantos sobre la detención de Ignacio González: "Alguien me dijo que iba a producirse hace quince días"--.

LA SOMBRA DE CIFUENTES

¿Por qué Cristina Cifuentes --enemiga acérrima de Aguirre-- estaba tan interesada en llevar a la Fiscalía el saqueo del Canal Isabel II a manos presuntamente de la trama que dirigía su predecesor Ignacio González? ¿Era el ala liberal del PP el último fortín a destruir por el marianismo? ¿Está el PP de Rajoy devorándose a sí mismo?

Todo indica que Aguirre se va antes que se la lleve este tsunami --que al igual que los huracanes más destructivos-- tiene nombre de mujer: Cristina.

En el entorno de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid están convencidos de que la revisión de las obras del Metro, junto a toda la fosa séptica de la Operación Lezo, es fruto de un acuerdo de Cristina Cifuentes con el juez y la fiscalía. Maroto aplaudió la actitud de Cifuentes: "Fue muy valiente en presentar la denuncia".

¿Es Aguirre una víctima más de la silenciosa guerra civil que se libra dentro del PP? "Nadie midió la magnitud de la hecatombe", susurran en Génova. De lo que no caben dudas es que Cifuentes sale reforzada con la caída de Aguirre y de que Soraya se quita un problema de encima. ¿Qué partido puede aguantar tanto cainismo?