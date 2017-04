La desmemoria de los bufones de la corte podemita: lloran en la tele lo que tuvieron en su mano en marzo de 2016

Es el circo nuestro de cada día. Podemos ya no sabe qué hacer para estar en candelero y no se le ha pasado por la cabeza otra cosa mejor que anunciar este 27 de abril de 2017 una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

El problema para las huestes de Pablo Iglesias y asociados es que lo ha hecho sin tener siquiera el detalle de planteárselo con tiempo suficiente a PSOE y Ciudadanos. La coherte de 'Pablenin', deprisa y corriendo, se presentó en la sala de prensa del Congreso para lanzar su bravata y lograr sus minutos de gloria.

Pero tras el baño de multitudes, llegaron Antonio Hernando (PSOE) y José Manuel Villegas (Ciudadanos) con la factura y el subidón podemita se tornó en batacazo ante la negativa.

Pero a los de Podemos esto les dio igual y acto seguido a hacer el tour de las televisiones amigas, laSexta y Cuatro, para tratar de colocar una mercancía averiada.

Alberto Garzón decía tanto con Javier Ruiz en ‘Las Mañanas de Cuatro' como con Ferreras en ‘Al Rojo Vivo' (laSexta) que:

Necesitamos defender la democracia. Se trata de que instituciones que deberían luchar contra la corrupción están haciendo todo lo contrario .La única opción que permite el reglamento del Congreso es la moción de censura Estamos obligados éticamente a tomar esta decisión porque no nos podemos quedar de brazos cruzados aunque no haya números para que salga adelante.

Por su parte, Irene Montero repetía la cantinela lacrimógena:

El PP no puede seguir ni un minuto más en las instituciones de este país. Vamos a presentar esa moción aunque no tengamos apoyo porque creemos que hay que abrir el debate. Le pediría al PSOE que recapacite y que piense en lo que necesitan España y la democracia. Vamos a pedir una reunión para convencerles de que dejen de apoyar al Gobierno y se incorporen a la moción de censura porque es urgente sacar al PP de las instituciones. Antonio Hernando no ha estado en la Junta de Portavoces y no le ha llegado bien la información. Esta moción es un imperativo democrático. La corrupción les está costando dinero a los españoles y no está garantizada la independencia del Poder Judicial.