Rubalcaba masacra a 'Pablenin' con un monumental tirón de orejas

Pablo Iglesias debe estar feliz de volver a ser el perejil de todas las salsas, aunque su protagonismo tenga una caducidad más corta aún que un paquete de yogures de los que descartan las grandes superficies.

El último en darle un par de collejas verbales ha sido el exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha puesto de vuelta y media al líder de Podemos por su patochada circense de la moción de censura.

Este señor se cree que los españoles somos tontos, que no nos damos cuenta de que esta no es la manera de presentar una moción sobre una tema muy serio como es la corrupción y en un momento tan delicado.

Rubalcaba, en declaraciones a los medios

En declaraciones previas a una conferencia que ha impartido en la Universitat de València añadió que:

Cuando alguien tiene interés en presentar una moción, primero dialoga, pacta y a continuación la anuncia. Si no es así, es que no la quieres hacer, en definitiva es una trampa en general y para el PSOE en particular, y esto lo sabe hasta Pablo Iglesias.